تعادل بطعم الخسارة لمنتخبنا الشاب أمام لبنان في التصفيات الآسيوية

متابعة- مؤيد البش:

فرّط منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم بنقطتين ثمينتين بتعادله مع نظيره اللبناني بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجمهورية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه ضمن منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس آسيا، التي تضم أيضاً منتخبي طاجكستان والمالديف.

منتخبنا دخل اللقاء بقوة وفرض سيطرته منذ البداية، مع تسجيل عدة محاولات عبر القاسم والريحانية دون أن تكتب لها النهايات السعيدة، إلى أن تمكن مهاجم منتخبنا عمار رمضان من هز الشباك اللبنانية في الدقيقة 40 بعد مجهود فردي مميّز، وبه انتهى الشوط الأول.

في الشوط الثاني لم يتغيّر الحال كثيراً، وبقي لاعبونا ممتلكين لزمام المبادرة بمحاولات خطيرة على المرمى اللبناني، لكن وعلى عكس مجريات اللعب، ومن هجمة مرتدة استغل لاعب منتخب لبنان كريم مكاوي غفلة مدافعينا ليسجّل التعادل القاتل في الدقيقة 73.

وبعيداً عن النتيجة قدّم منتخبنا في المباراة أداء جيداً جداً، مع وجود تقارب في الخطوط ونقل سريع للكرة، لكن العيب الوحيد، والذي كلّفنا التعادل كان الفردية المفرطة وغياب اللعب الجماعي في كثير من اللقطات، التي كان من الممكن أن تغيّر النتيجة.

يشار إلى منتخبنا سيخوض ظهر يوم غد الجمعة لقاءه الثاني في مواجهة منتخب المالديف، على أن يختتم مبارياته بلقاء منتخب طاجكستان يوم الأحد المقبل، مع العلم أن نظام التصفيات ينصّ على تأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الإحدى عشر، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يتأهّل بشكل مباشر.