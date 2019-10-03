ترامب “الحانق” يتّهم كل من يخالفه بالخيانة!

بدأت معالم التخبّط تسيطر على تصرّفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد شروع مجلس النواب الأميركي بمساءلته تحت قبّته تمهيداً لعزله، حيث أصبح كل من يخالفه إما خائناً وإما مجنوناً أو فاسداً، فقد شنّ ترامب هجوماً على خصمه الديمقراطي المرجَّح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نائب الرئيس السابق جو بايدن، وعلى وسائل إعلام وصفها بـ”الفاسدة”، وبرلمانيين اتهمهم بـ”الخيانة”.

ترامب وجّه اتهاماته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، وقال: “حاولوا عزلي منذ اليوم الذي انتُخبت فيه. أتعلمون ماذا؟ لقد فشلوا!”، وأشار إلى أنّ “كلّ هذه القضيّة تدور حول محادثة بسيطة”، في إشارة إلى المكالمة الهاتفيّة التي أجراها مع نظيره الأوكراني. وقال ترامب المهدّد باجراءات العزل: “أكنّ احتراماً كبيراً للمبلّغين، لكن فقط عندما يكونون صادقين”، في إشارة إلى المُخبر الذي يقف وراء إجراءات العزل التي أطلقها مجلس النواب الأميركي، ولم تُكشف هويته بعد.

الرئيس الأميركي تجنّب الردّ على العديد من الأسئلة المتعلقة بالملف الأوكراني، وخصوصاً طلبه من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التحقيق حول نشاطات جو بايدن ونجله هانتر.

وأضاف ترامب: “نجل جو بايدن فاسد، وبايدن فاسد. هو لم يكُن يوماً رجلاً ذكيّاً، وهو أقل ذكاءً اليوم”.

ترامب توقف عن الكلام للحظات بعد أن أدرك فجأة أنه نسي وجود ضيفه في المؤتمر الصحفي، وقال له: “إني آسف لإزعاجكم بذلك، لكن يجب أن يقال الكثير”.

وكعادته، قام ترامب بمهاجمة صحفيي “واشنطن بوست”، متهماً إيّاهم بتأليف كتاب “غير نزيه” عن سياسته في مجال الهجرة، مشيرين فيه إلى أنّ ترامب فكّر في حفر خنادق ووضع تماسيح فيها لمنع المهاجرين من عبور الحدود التي تفصل بين المكسيك والولايات المتحدة.

ترامب شدّد على أنّه لم يقل ذلك يوماً، بعد تغريدة صباحية كتب فيها: “قد أكون قاسياً بشأن أمن الحدود، لكن ليس إلى هذا الحد. الصحافة أصيبت بالجنون. أخبار كاذبة!”.

الرئيس الأميركي اكتفى خلال المؤتمر بالتعليق على المحادثات مع نظيره الفنلندي، بالقول: “كانت محادثات رائعة”.

في سياق متصل، قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب: “نحن لا نمزح. لا نريد أن يطول هذا الوضع لأشهر كما يبدو من استراتيجية الحكومة”، محذّراً من المماطلة في التحقيقات في مساءلة ترامب بهدف عزله.

بدوره جدّد ترامب دعوته لإقالة شيف متهماً إيّاه بـ”الخيانة”، ومعتبراً أنّه “لفّق بياناً على لسان رئيس الولايات المتحدة وقرأه أمام الكونغرس”.

يذكر أنّ البيت الأبيض نشر مؤخراً مضمون مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني، في تموز الماضي، طالب فيها بفتح قضية فساد ضد منافسه الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020 جو بايدن وابنه هانتر، على خلفية شبهات كانت تدور حول شركة غاز أوكرانية يعمل فيها الأخير منذ سنوات.