خطة إقراض جديدة في توفير السويداء

باشر مصرف التوفير في السويداء تنفيذ خطة إقراض جديدة بمبلغ مليار ليرة عبر المقر الرئيسي للمصرف ومكتبه بمدينة صلخد.

وذكر مدير المصرف بسام السليم أن المصرف يمنح قروضاً لذوي الدخل المحدود من العاملين بالدولة والعسكريين بسقف مليون ليرة وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين بسقف خمسمئة ألف ليرة، وأصحاب المهن العلمية الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وأعضاء الهيئة التدريسية بحد أدناه مليون ليرة وأقصاه خمسون مليون ليرة، والمهن الحرة بسقف قدره خمسة وعشرون مليون ليرة، إضافة لقروض تنموية للمنشآت القائمة بالعمل بسقف خمسين مليون ليرة.

وكان مصرف التوفير بالسويداء منح قروضاً خلال الأشهر التسعة الماضية بقيمة مليارين وثمانمئة واثنين وعشرين مليون ليرة استفاد منها ثلاثة آلاف وثلاثة وأربعون مواطناً.