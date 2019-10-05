الاحتلال يشن هجمة مسعورة لعزل القدس

كثّفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيطان والتهويد، بهدف قطع التواصل بين المدن والبلدات الفلسطينية وتهجير أهلها، وكان آخر تلك المخططات الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة في منطقة السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة، في انتهاك للقرارات الدولية التي تطالب بوقف الاستيطان، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وتعد منطقة السواحرة بوابة مدينة القدس من الجهة الجنوبية الشرقية، ويخطط الاحتلال للاستيلاء على أراضيها بهدف عزل القدس عن باقي الضفة، وتنفيذ مخططه الاستيطاني للسيطرة على منطقة الأغوار، التي تشكّل 28 بالمئة من مساحة الضفة.

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أوضح أن الاحتلال أقام مستوطنة جديدة في منطقة السواحرة، وهناك مخططات أخرى لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية في المنطقة خلال الأشهر القادمة، لافتاً إلى أن الاحتلال يهدف من ذلك إلى عزل مدينة القدس عن المدن والبلدات الفلسطينية، في انتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية.

المختص بشؤون الاستيطان، جمال جمعة، أشار إلى أن منطقة السواحرة تضم جبل المكبر والشيخ سعد وبادية السواحرة، وتمتد من شرق بيت صفافا في القدس حتى البحر الميت، ويهدف الاحتلال من إقامة مستوطنة جديدة فيها إلى الاستيلاء على 95 بالمئة من أراضي المنطقة، التي تقدّر مساحتها بنحو 100 ألف دونم، لكن صمود الفلسطينيين على أرضهم سيفشل كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أكد أن المعركة مع الاحتلال في منطقة السواحرة هي معركة وجود، والمقاومة هي السبيل الوحيد لوقف عمليات الاستيطان والتهويد، في ظل تقاعس المجتمع الدولي وصمته عن جرائم الاحتلال، وتشجيع ودعم واشنطن للاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه، ولفت إلى أن حالة الصمود التي شاهدها العالم في منطقة الخان الأحمر ووادي الحمص تتكرّر اليوم في منطقة السواحرة، من خلال رفع أهالي المنطقة شعار “لن نرحل وسنقاوم كل مخططات الاحتلال الاستيطانية”.

ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، فلسطينيين اثنين في بلدة العيسوية شمال مدينة القدس المحتلة، وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين على أحد حواجزها في مدخل العيسوية الجنوبي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة كريمزان شمال غرب بلدة بيت جالا في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وجرفت أراضي زراعية، وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وجرفت 22 دونماً مزروعة بأشجار الكرمة والزيتون واللوزيات تعود ملكيتها للفلسطيني ناصر عبد ربه.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت الشهر الماضي عن مخطط استيطاني للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في بلدتي بيت جالا وتقوع وقرية الرشايدة بمدينة بيت لحم لتوسيع مستوطنات مقامة في المنطقة، متجاهلة القرارات الدولية، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.