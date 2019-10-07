اليمن: تحالف العدوان يمارس سياسة العقاب الجماعي

حذّر وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبد الله من تزايد مخاطر تداعيات الكارثة الإنسانية، وتوجه البعض لإفشال المساعي لإنهاء العدوان السعودي على اليمن وشعبه، وقال، في رسائل وجهها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس ورئيس وأعضاء مجلس الأمن ورئيس وأعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، “لا تزال دول تحالف العدوان ومرتزقتها تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني، وآخرها احتجاز سفن المواد الغذائية والمشتقات النفطية”، مؤكداً ضرورة إظهار أنظمة هذا التحالف حسن النوايا بإطلاق السفن المحملة بالمشتقات النفطية بشكل فوري، بما يساهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة من الأطراف.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان في اليمن طلعت الشرجبي أن ممارسات دول تحالف العدوان وقيامها باحتجاز سفن النفط هي “جريمة من جرائم الحرب”، لافتاً إلى أن فريق الخبراء الأممي أكد أن تحالف العدوان بات يستخدم التجويع والحصار كوسيلة من وسائل الحرب.

ويواصل التحالف الذى يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ26 من آذار عام 2015 مخلفاً آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية والاقتصادية، فضلاً عن الحصار والمجاعة، وهو ما شكّل أكبر كارثة إنسانية في العالم.

ميدانياً، قضى الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في محافظة الجوف، وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع للمرتزقة في معسكر السلان بمديرية المصلوب وكبدوهم خسائر بالأرواح والعتاد.

وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري أن القوات المسلحة اليمنية جاهزة للرد طالما العدوان السعودي مستمر، وقال، في حوار أجرته معه صحيفة اليمن الجديد، “إن المؤسسة العسكرية فرضت معادلة ردع وهذا انعكس إيجاباً على المسارات الأخرى كالمسار السياسي، الذي لولا الفعل العسكري الميداني لما وصل إلى هذه الدرجة من التقدّم على صعيد إقرار العدو بأنه يتجه نحو الفشل والهزيمة”، مشيراً إلى أن خروج العدو من اليمن بوقف عدوانه أفضل الخيارات، وأضاف: “كلما استمر العدوان تصاعدت عملياتنا العسكرية الدفاعية المشروعة وتنوعت أهدافنا وتوسعت خارطتها الجغرافية”، لافتاً إلى أن قواتنا باتت تمتلك الخبرة والكفاءة ما يجعلها قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لتحقيق أهداف استراتيجية.