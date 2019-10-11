الاحتلال يصعّد حربه المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحامها قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية، وأفاد رئيس مجلس قرية كيسان صدام عبيات بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين، ما أدّى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، في الوقت الذي هدمت جرّافاتها منزلين للفلسطينيين.

إلى ذلك، جدّدت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد أن انتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين، من خلال هدم منازلهم ومنشآتهم “جريمة حرب”، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي يشجّع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأوضحت أن هدم سلطات الاحتلال منازل شرق يطا جنوب الخليل وفي قرية كيسان شرق بيت لحم والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بمنطقة الحمة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية يندرج فى إطار حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين، وطالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

كما أقدم مستوطن إسرائيلي على دهس طالبة جامعية قرب مخيم العروب على طريق القدس الخليل شمال الخليل بالضفة الغربية، ما أدى إلى إصابتها بجروح نقلت على إثرها إلى إحدى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج.

في الاثناء، اقتحم 189 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على الفلسطيني محمود رفيق جرادات أثناء مروره على أحد حواجزها قرب قرية ظهر العبد جنوب جنين ما أدى الى إصابته بجروح.

كما أصيب عشرات المعلمين والطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على مدرسة دير نظام الثانوية شمال غرب رام الله بالضفة الغربية، وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط المدرسة وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المعلمين والطلبة الموجودين في ساحتها ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.