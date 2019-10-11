تسمية وزيرين جديدين بالحكومة العراقية

تتوالى فصول الكشف عن المندسين وشبكات التخريب الفوضى في التظاهرات التي شهدها العراق الأسبوع الماضي، وأعلنت الشرطة الاتحادية عن اعتقال اثنين من المندسين بين المتظاهرين، وقالت في بيان: إن هذين الشخصين شاركا بحرق وتخريب الممتلكات العامة وفق الأدلة وأشرطة الكاميرات التي جمعتها.

في الأثناء، وتنفيذاً لحزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة العراقية تجاه مطالب المتظاهرين والمواطنين، قرر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي طرح تعديل وزاري على تشكيلة حكومته، وقدّم إلى مبنى مجلس النواب أسماء مرشحين في التعديل الوزاري، وسيشمل التعديل خمس وزارات هي الصحة والتربية والصناعة والهجرة والاتصالات.

وفي وقت لاحق، صوّت مجلس النواب على سها خليل حسين لشغل حقيبة وزارة التربية وقبول استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان.

ميدانياً، قضت القوات العراقية على 10 إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين شمال شرق البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: إن قوة مشتركة وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من قتل عشرة إرهابيين بعضهم يرتدي أحزمة ناسفة كما تم ضبط أسلحة بحوزتهم وذلك في أحد المنازل بقرية سميلات في صلاح الدين. كما قضت القوات العراقية على سبعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في قضاء داقوق بمحافظة كركوك شمالاً، وتمّ تدمير عدة أوكار وأنفاق للتنظيم.

كما تمكن فوج طوارئ الشرطة في نينوى من اعتقال خمسة إرهابيين من عصابات داعش، اثنان منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مسلح فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل.

هذا، وتواصل القوات العراقية، بمختلف قطاعاتها، بدعم وإسناد من القوات الجوية لليوم الرابع على التوالي، تدمير أوكار وبقايا فلول عصابات تنظيم “داعش” الإرهابي، في أكثر من ثلث مساحة البلاد، وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، عن تحقيق القوات الأمنية عدة أهداف من المرحلة السادسة لعمليات “إرادة النصر”، وتدمير فلول “داعش” الإرهابي.

وكشف أن العملية تستهدف تفتيش وتطهير مساحة 8500 كيلومتر مربع، وهي مناطق صحراوية، وسهول، ووديان، بين محافظات كركوك، وصلاح الدين، والأنبار، وأضاف: إن العمليات مازالت مستمرة، وهي تعتبر مكملة للمراحل الخمس، التي خاضتها القطاعات العراقية، مبيناً أنه بعد أن تنتهي المرحلة السادسة من عملية إرادة النصر ستكون هناك عمليات أخرى نستهدف بقايا عصابات “داعش”.