فوز صعب لمنتخبنا الوطني على المالديف في التصفيات المزدوجة

متابعة- مؤيد البش:

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزاً صعباً على نظيره منتخب المالديف بهدفين مقابل واحد ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الفوز وإن كان قد وضع منتخبنا في صدارة المجموعة إلى جانب منتخب الصين(الفائز على غوام بسبعة أهداف) برصيد ست نقاط، إلا أنه لم يكن مقنعاً أبداً، ووضّح نقاطاً سلبية كثيرة في منتخبنا، على الجهاز الفني تداركها قبل لقاء الجولة المقبلة أمام منتخب غوام يوم الثلاثاء المقبل.

منتخبنا دخل مهاجماً منذ اللحظة الأولى للشوط الأول، وسنحت له عدة فرص عبر الخريبين والسومة والمرمور، ولكن غاب عنها التركيز، حتى تمكّن عمر السومة من تحويل ضربة حرة مباشرة إلى هدف في الدقيقة 26، وعلى عكس المتوقّع لم يقدم منتخبنا بعدها الأداء المنتظر وغلبت الفردية على لاعبينا، حتى أن منتخب المالديف كان قريباً من تسجيل التعادل في مناسبتين.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيراً، واستمر منتخبنا في أدائه غير المتوازن رغم تسجيل عمر السومة للهدف الثاني في الدقيقة (60) من متابعته لركنية المواس، قبل أن يطرد أحمد الصالح في الدقيقة 62 إثر تدخل فيه الكثير من قلة الخبرة لتنقلب الأمور رأساً على عقب، ويبدأ ضغط منتخب المالديف، ويسجل هدف تقليص الفارق عبر علي أشفق في الدقيقة 70.

يشار إلى أن تشكيلة منتخبنا ضمت اللاعبين: إبراهيم عالمة، أحمد الصالح، عمرو ميداني، حسين جويد، مؤيد عجان، محمد المرمور (أسامة أومري)، أحمد الأشقر، ورد السلامة (عبد الله الشامي)، محمود المواس، عمر خريبين (شادي الحموي)، عمر السومة.