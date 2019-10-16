الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي ويسمح للمستوطنين باستباحته

شارك مئات الفلسطينيين بوقفة تضامنية، أمس، في مدينة طولكرم بالضفة الغربية دعماً للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام “معركة الأمعاء الخاوية” والمرضى في معتقلات الاحتلال، وقال مدير مكتب نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم، إبراهيم النمر: “إن الأسرى في معتقلات الاحتلال يعانون ظروفاً صعبة، محذّراً من تدهور الوضع الصحي للأسرى الستة المضربين عن الطعام، الذين دخلوا مرحلة خطيرة، وهم أحمد غنام، الذي يعاني من مرض السرطان، وإسماعيل الدرة وطارق قعدان وأحمد زهران ومصعب الهندي وهبة اللبدي”، وطالب المجتمع الدولي والصليب الأحمر بالتحرك الفوري لوضع حد لانتهاكات الاحتلال، وإنقاذ حياة الأسرى وإنهاء معاناتهم.

ويواجه نحو ستة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية، حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم، بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، وخاصة لحالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

في الأثناء، تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على حرمات الفلسطينيين وأراضيهم في محاولة لتهجيرهم والتضييق عليهم، حيث أجبرت المواطن الفلسطيني محمد الأطرش على هدم بنائه السكني في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي حي وادي الحمص في صور باهر حمادة حمادة: “إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات، وأجبرت المواطن على هدم منزله المكوّن من أربعة طوابق”.

كما فرضت قوات الاحتلال طوقاً أمنياً مشدّداً على المنطقة الأثرية في سبسطية، تمهيداً لاقتحام آلاف المستوطنين للمنطقة، فيما توغّلت ثلاث آليات تابعة للاحتلال في أراضي الفلسطينيين قرب مخيم العودة شرق قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف بغطاء من طائرات الاستطلاع.

إلى ذلك، أشار مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إلى أن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين اعتدوا على سيدة فلسطينية في خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس بالضفة، ورشّوها بغاز الفلفل، ما أدى لإصابتها بالاختناق. وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم، أول أمس، في مدينة رام الله بالضفة.

بالتزامن، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وقرية دير أبو مشعل في رام الله بالضفة الغربية واعتقلت 4 فلسطينيين، فيما اقتحم 200 مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، فيما قرّرت سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الإبراهيمي الشريف، وقال مدير المسجد، الشيخ حفظي أبو سنينة: إن سلطات الاحتلال أبلغتهم بأن المسجد سيغلق اليومين المقبلين، حتى يقوم المستوطنون باستباحته، وأداء طقوسهم التلمودية، واستنكر هذا الإجراء الذي يعتبر تعدياً على الحقوق الدينية وتدنيساً للمسجد الإسلامي الخالص.