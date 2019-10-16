الرفيق يوسف أحمد فــــي ذمــــة اللـــــه

انتقل مساء أمس إلى رحمته تعالى في دمشق الرفيق المهندس يوسف أحمد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التنظيم عن عمر ناهز 72 عاماً إثر مرض عضال.

وكان الرفيق أحمد شخصية قيادية بارزة تركت آثارها المتميزة في الحياة الحزبية والحكومية والديبلوماسية السورية.

وُلد الرفيق أحمد عام 1947، وانتسب إلى الحزب في سن مبكرة. كان في السبعينيات عضواً في قيادة فرع جامعة دمشق للحزب، وفي الثمانينيات نائباً لرئيس مكتب الطلبة القطري، ثم وزيراً للنقل، فوزير دولة، ثم سفيراً لسورية في القاهرة، ومندوباً لها في جامعة الدول العربية، وقد وصف قرار تعليق عضوية سورية فيها بأنه “غير قانوني ومخالف لميثاقها ولايساوي ثمن الحبر الذي صيغ به، وسورية غير آبهة به”.

وفي عام 2013 أصبح عضواً في القيادة المركزية للحزب، واستمر في هذا الموقع حتى وفاته. وللرفيق أحمد ولدان ماهر ورشا.

وسيشيّع جثمانه الطاهر صباح غد الخميس، ويوارى الثرى في قرية عين شقاق بمحافظة اللاذقية.

رفاق الفقيد وأصدقاؤه وزملاؤه في الحزب والدولة يتقدمون إلى أهله وذويه ومحبيه بأحر التعازي مستذكرين مناقبيته العالية التي ميّزت مسيرته المعطاء.