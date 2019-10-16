خلية الصقور تقتل 12 انتحارياً في صلاح الدين

تمكنت خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية من قتل 12 انتحارياً في صلاح الدين، وقال الباحث الأمني فاضل أبو رغيف: “إن خلية الصقور في محافظة صلاح الدين وبالتعاون مع الحشد الشعبي، نفّذت عملية كبيرة في منطقة سميلات بقضاء بيجي، أسفرت عن مقتل 10 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة”، وأضاف: “إن من بين الانتحاريين الذين قتلوا، إداري عام ولاية صلاح الدين وأمني عام الولاية”، مبيناً أن هؤلاء كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية. وذكر أن خلية الصقور، بالتنسيق مع سرايا السلام، قامت بعملية أخرى بمنطقة الخيوط قرب النهر الرصاصي أسفرت عن مقتل إرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً وتفجير الآخر، مشيراً إلى أن هذه العمليات نفّذت خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وكانت القوات العراقية قد أحبطت، أول أمس، مخطّطاً إرهابياً لتنظيم “داعش” الإرهابي، وقتلت انتحاريين اثنين في سامراء، حيث قالت قيادة عمليات سامراء في بيان: “إن عناصر قيادة عمليات سامراء تمكنوا من إفشال مخطط عدواني لتنظيم “داعش” الإرهابي كان يستهدف منطقة السيفونة شرق سامراء”، مؤكدةً مقتل اثنين من الإرهابيين الانتحاريين وضبط أربع عبوات ناسفة وحزامين ناسفين خلال العملية.

كما كان سلاح الجو العراقي استهدف مخابئ لتنظيم “داعش” الإرهابي في تلال حمرين الممتدة من محافظة ديالى إلى مدينة كركوك، ما أسفر عن القضاء على إرهابيين اثنين.