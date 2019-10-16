زيادة المخصصات العلفية أبرز مطالب فلاحي حماة

حماة- منير الأحمد:

عقد فلاحو حماة مؤتمرهم السنوي، وتركّزت المداخلات حول ضرورة إعفاء الفلاحين من أجور أملاك الدولة، وتخفيض الفائدة في المصارف الزراعية على القروض المستجرة من قبل الجمعيات الفلاحية لمستلزمات الإنتاج، وتحويل قيم محصول التبغ إلى المصارف الزراعية بدلاً من المصارف الأخرى، وعدم التأخر في صرف قيم محصول التبغ، وزيادة مقننات الأعلاف للثروة الحيوانية، وإعادة تأهيل الآبار الارتوازية في البادية، والعمل على إعادة تأهيل وتشغيل معمل إطارات حماة لتأمين الإطارات الجيدة للجرارات الزراعية، مشددين على اتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة لحماية المناطق الحراجية من تعديات الحرائق وعمليات التحطيم العشوائي، وخاصة في المناطق الغربية من المحافظة، وإعادة زراعة المناطق المتضررة من الحرائق.