منتخبنا الوطني يفوز على غوام ويتصدّر مجموعته في التصفيات المزدوجة

متابعة- مؤيد البش:

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء أمس، فوزاً متوقّعاً على نظيره منتخب غوام بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي استضافها ملعب مكتوم في مدينة دبي الإماراتية، ضمن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم “قطر 2022” وآسيا “الصين 2023”.

منتخبنا، ورغم سهولة المهمة أمام خصم متواضع الإمكانيات ولا يمتلك أبجديات اللعبة، إلا أنه واجه صعوبات كبيرة، ولم يقدّم الأداء المنتظر، وخاصة أن اللقاء بدأ بهدف سريع لمنتخبنا عبر النجم عمر السومة في الدقيقة الثالثة، لكن سيناريو مباراة المالديف تكرّر، فتاه لاعبونا وفقدوا التركيز تماماً، ولولا هدف السومة الثاني قبل نهاية الشوط من تسديدة بعيدة لتعقّدت الأمور.

في الشوط الثاني لم يختلف الأداء كثيراً مع تحسّن نسبي للاعبينا الذين أضاعوا بعض الفرص عبر المواس والأومري والسومة، الذي عاد ليسجّل الهدف الثالث له وللمنتخب في الدقيقة 83، قبل أن يضيف محمود المواس الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

تشكيلة المنتخب في المباراة ضمت: إبراهيم عالمة، عبد الله الشامي، عمرو ميداني، مؤيد عجان، حسين جويد، أحمد الأحمد (ورد السلامة)، أحمد الأشقر، أسامة أومري، شادي الحموي (محمد المرمور)، عمر السومة (كامل حميشة).

وبعيداً عن الملاحظات الفنية الكثيرة على الأداء العام إلا أن الفوز جعل منتخبنا ينفرد بصدارة المجموعة بتسع نقاط، مستفيداً من تعادل منتخب الصين أمام الفليبين سلبياً، مع العلم أن الجولتين المقبلتين للتصفيات ستكونان حاسمتين، حيث سيلاقي منتخبنا نظيره الصيني في الرابع عشر منه، قبل أن يواجه منتخب الفليبين بعدها بخمسة أيام.

وبهذا حلّت الصين ثانياً بسبع نقاط، والفليبين ثالثاً بأربع نقاط، ثم منتخب المالديف رابعاً بثلاث نقاط، بينما جاء منتخب غوام في المركز الخامس والأخير دون نقاط.