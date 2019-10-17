موسكو تحتج على دخول دبلوماسيين أمريكيين منطقة مغلقة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف أن موسكو بصدد إرسال مذكرة احتجاج إلى واشنطن بعد محاولة دبلوماسيين أمريكيين السفر إلى مدينة سيفيرودفينسك في أقصى شمال روسيا دون إخطار السلطات بشكل رسمي، وقال: سنرسل مذكرة الاحتجاج بشأن الحادثة التي شملت ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين جرى إنزالهم من القطار المتوجه من نينوكسا إلى سيفيرودفينسك، موضحاً أنه تمت الموافقة على توجههم إلى مدينة أرخانغيلسك غير أنهم توجهوا بطريقة أو بأخرى إلى مقربة من سيفيرودفينسك لذلك تم اتخاذ بعض البروتوكولات الإدارية، وأعتقد أنه ستكون هناك إجراءات أخرى.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن هؤلاء الأشخاص موظفون بالسفارة وتحديداً في الملحقية العسكرية، ويتمتعون بالحصانات.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين جرى إنزالهم من القطار المتوجه من نينوكسا إلى سيفيرودفينسك، لأن الإقليم يخضع لنظام دخول خاص ما يعتبر مخالفة إدارية من قبلهم، مرجحة أن الدبلوماسيين كانوا يختبرون نجاعة أجهزة الاستخبارات الروسية.