جونسون يطالب بتأجيل بريكست.. والمعارضة تتوعّد

يبدو أن الطريقة التي أرسل فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كتاب التأجيل إلى رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك، من دون إمهارها بتوقيعه، قد أثارت غضب المعارضة البريطانية، وعلى رأسها العمالية، ودفعتها إلى اتخاذ مواقف حادة اتجاه جونسون، وتوعّدته بحملة منظمة لإجباره على تنفيذ ما جاء في قرار مجلس العموم، حيث توعّدت بوضع جونسون، أمام مسؤوليته، ومؤكدة أن جونسون أشار في رسائله هذه إلى عدم رغبته في تلبية دعوته السابقة (حول تأجيل مواعيد بريكست)، ويتهم البرلمانيين البريطانيين بأنهم لم يوافقوا على القرار الذي كان يرغب فيه.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين: “سنستخدم في الأسبوع القادم كل الوسائل الممكنة لتحدي أعمال الحكومة، كما سنتحدّى نواياه لبوريس جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (دون أي اتفاق). نحن الآن حركة موحّدة، ويوجد بيننا من صوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن صوت ضده، وكلنا أعضاء حزب العمال البريطاني”.

من جهته وصف أحد قادة الجناح اليساري لحزب العمال، جون ماكدونال، الرسائل التي وجهها جونسون لتوسك بأنها رد الفعل المتغطرس، ورد فعل “المراهقة” على أعمال البرلمان. وكتب ماكدونال على صفحته في توتير: “يعترض جونسون كرئيس للوزراء على قرارات البرلمان والمحاكم، ورفضه – رفض المراهقة – لتوقيع الرسالة (الدعوة إلى تأجيل مواعيد بريكست) يؤكد شبهاتنا بأن جونسون المتميز بغطرسته يرى أنه فوق القانون وفوق المسؤولية”.

ووجه جونسون لتوسك 3 رسائل، وإحداها بشكل تفسير غير موقّع من قبله شخصياً للقانون الذي تبناه البرلمان البريطاني حول تمديد مواعيد بريكست، وتمثّل الرسالة الثانية تعليقاً خاصاً لجونسون، مفاده أنه يعارض أي تأجيل لهذه المواعيد، ويريد أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول.

أما الرسالة الثالثة، فيمثل تعليقاً لمندوب بريطانيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، تيم بارو، مفاده أن جونسون لا يريد تمديد مواعيد عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي، لكنه كان مضطراً للموافقة على “القرار الذي اتخذه البرلمان”.

بدوره أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن لندن بعثت إلى قادة الاتحاد الأوروبي، بطلب لتأجيل موعد خروجها من التكتل، وقد أكد توسك أنه سيبدأ استشارة قادة الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية الرد.

وطالبت المفوضية الأوروبية لندن بتوضيح الخطوة المقبلة في شأن بريكست في أسرع وقت، وكان جونسون قال: إن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الجاري كما هو مقرّر.

جونسون دعا أعضاء البرلمان إلى التصويت على بريكست لتتمكن بريطانيا من “الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والتصدي للجريمة وحماية بيئتنا”.