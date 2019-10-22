أهمية البطاطا المهروسة للجسم

كشف مجموعة من العلماء عن فوائد البطاطا المهروسة بالنسبة لجسم الإنسان وخاصة الرياضيين. وأكدوا أنها تعزز الأداء والقدرة البدنية حيث تعتبر بمثابة “وقود السباق” بالنسبة للرياضيين. وأشار العلماء إلى أن راكبي الدراجات الذين حصلوا على 2,1 أوقية (60 غ) من الكربوهيدرات من البطاطا كل ساعة سباق، كانوا أسرع بمعدل ست دقائق من أولئك الذين كانوا يحتسون الماء فقط، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. ووجد الباحثون أن البطاطا المهروسة كانت تعمل جيدا بل أفضل من “جل الكربوهيدرات” المليء بالسكر الذي يفضله الرياضيون ولكنه باهظ الثمن.

وقال الباحث الرئيسي البروفيسور نيكولاس بورد: أظهرت الأبحاث أن تناول المواد الهلامية الكربوهيدراتية المركزة أثناء التمرين لفترة طويلة يعزز توافر الكربوهيدرات أثناء التمرين ويحسن أداء التمرينات وهدفنا هو توسيع وتنويع خيارات تأجيج سباق الرياضيين وتعويض التعب بسهولة، وأثناء ممارسة التمرينات الرياضية الشديدة، يحتاج الجسم إلى الوقود الكربوهيدراتي، لأنه يعتبر ناقل الطاقة الأكثر كفاءة إلى العضلات المرهقة، مقارنة بالبروتين والدهون، فيتم صناعة المواد الهلامية الكربوهيدرات، ليتم تقديمها أثناء التنقل كوجبة خفيفة”.