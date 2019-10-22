المفكرة الثقافية

< تتضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان “تحت سماء دمشق إطلاق مشروعي تزيين جسر السيد الرئيس ونحت الأشجار في ساحة المتحف بإشراف الفنان موفق مخول عند الساعة ١٢ بمشاركة طلاب معهد الفنون التطبيقية وطلاب مركز أدهم إسماعيل وطلاب مركز أحمد وليد عزت. ويقام حفل موسيقي لطلاب معهد صلحي الوادي في حديقة المنشية مقابل المتحف الوطني عند الساعة الرابعة ظهراً. وعند الساعة الخامسة مساء تقدم فرقتا درعا للفنون الشعبية “درعا” وعبد الوهاب الفراتي (دير الزور) حفلاً في حديقة تشرين، وفرقة أفراح سورية- اللاذقية في مسرح دمر الثقافي عند الساعة السابعة مساءً، وفيلم “رد القضاء” في حديقة السبكي الساعة السابعة مساءً. وعرس شامي (فرقة أمية-دمشق) في مسرح قصر العظم الساعة الثامنة مساءً.

< تقيم مديرية ثقافة الطفل ومديرية الثقافة في طرطوس احتفالية يوم الطفل العربي السابعة عشرة في طرطوس والتي تبدأ فعالياتها اليوم الأربعاء وتستمر لغاية 26 الجاري. ويتضمن الافتتاح عرضا مسرحيا استعراضيا بفقرات متنوعة: رقص- مسرح- موسيقا- وغناء، من نتاج عمل الأطفال واليافعين ضمن مشروع مهارات الحياة في طرطوس وفقرات باليه وفنون شعبية، بالإضافة إلى معارض من نتاج عمل الأطفال واليافعين في الورشات الفنية “رسم- تدوير- أوريغامي” والأعمال اليدوية “بسط- كروشيه- حرير” ضمن مشروع مهارات الحياة في طرطوس لعام 2019. كذلك الأعمال الفنية للأطفال الفائزين بمسابقات وزارة الثقافة –مديرية ثقافة الطفل (السنوية وأبناء الشهداء والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2018)، وكتاب الطفل (منشورات الوزارة) بالإضافة إلى ورشات فنية (رسم- تدوير- أعمال يدوية) وأدبية ومسرحية (تفاعلي وعرائس). وحفل موسيقي لفرقة الأوج الموسيقية، وعروض مسرحية وسينمائية، وندوة حوارية للأطفال واليافعين مع صناع القرار، ونهائي دوري بكرة القدم، وزيارة آثار.