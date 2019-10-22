“بروكار” يعيد تاج حيدر بعد غياب

تستعد شركة “قبنض” ميديا للإنتاج الفني والتوزيع للبدء بتصوير مسلسل بيئة شامية جديد يحمل عنوان “بروكار” تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب، تدور أحداثه سنة 1942 ويحكي عن صناعة “البروكار” خلال تلك الفترة، ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة والخروج بصنعة بديلة للقضاء على البروكار. وإلى جانب ذلك، يحاول العمل تنكيه حكايته بجرعات بوليسية مضافة تنطلق من جريمة قتل تدور خيوطها في مسرح الحدث دون أن يكون القاتل معروفاً. وبحسب معلومات سربت عن الشركة فالمسلسل سيشهد تواجد النجمة السورية تاج حيدر التي تعود للدراما من جديد بعد أن غابت عنها ثلاث سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “طوق البنات 4″، ويضم المسلسل في قائمة أبطاله أيضاً: سلمى المصري، وقاسم ملحو، ورنا الأبيض وسعد مينة، وآخرون.