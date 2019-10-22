موشـــحات وقـــدود حلبيــــة وأنشـــطة فنيـــــة ومســـــــــرحية

حلب- معن الغادري

ضمن احتفالية حلب عاصمة الثقافة السورية قدمت فرقة شيوخ سلاطين الطرب بقيادة عازف القانون الفنان غسان عموري حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح نقابة الفنانين أدى خلاله الفنانون رامز سلطان ومحمد حمامي وعلي هباش أجمل وأروع الأغاني التراثية والموشحات والقدود الحلبية،منها حسنك النشوان ومبرقع الجمال والقلب مال للجمال وآه يا حلو ومين يلي قال السمرة حلوه وزمن زمان وعلى الهيله الهيله وقصيدة أنا في سكرين، واختتم الحفل بوصلة طربية من مولوية توسل مولاي -إني ببابك وقصيدة سبحان من ذكره ويا حبيبي كي أشقى ومولوية مدد.

وضمن مهرجان مونودراما عرض العمل المسرحي (إيقاعات) على مسرح دار الكتب الوطنية من إخراج وتأليف فادي سعيد وتمثيل وعد رزوق، تناول واقع امرأة تحملت القهر والظلم من زوجها المتسلط والمستبد والذي يبحث دائماً على رغباته وملذاته مهملاً عائلته، بينما هي تعاني الوحدة والانكسار والخيبة، إلا أنها في نهاية المطاف تتمرد على هذا الواقع المرير وتقتل زوجها انتقاماً لكبريائها وأنوثتها المفقودة والضائعة ولتتحرر من قبضته وظلمه.

وضمن فعالية القصة القصيرة شارك القاص كامل مسقاني بقصة (راغدة) تدور أحداثها حول طفلة تضج بالشوق والحنين وتعيش على ذكرى والدتها التي فارقت الحياة اثر حادث أليم. كما قدمت القاصة سها جلال جودت قصتها (لن تهزمني رائحة الدم) وتتمحور حول شاب يدعى صالح لا يخضع لرغبة والده بدراسة الطب، فيترك وطنه ليحقق حلمه بأن يصبح فناناً ومن المشاهير، إلا أن قساوة الغربة والحنين يدفعانه للعودة لوطنه، ليخطف الموت زوجه وابنه بسبب الحرب الأهلية في بيروت، أما القاصة لميس الزين فقد قرأت قصتها “بكري الكومجي” الذي قاوم القهر والفقر والتهجير خلال سنوات الحرب الإرهابية وحقق حلمه بشراء دراجة لولده.

وأمس افتتح مهرجان عمر أبو ريشة الشعري قدم خلاله عدد من شعراء حلب مختارات من قصائده الوطنية والإنسانية والغزلية، رافقها فيلما وثائقيا عن حياة الشاعر، كما أقيم على مسرح ثقافي العزيزية حفل موسيقي غنائي لطلاب معهد صباح فخري بقيادة الفنان حمدي الشاطر، وحفل فني على مسرح نقابة الفنانين للمطرب سمير جركس.

وتواصل الاحتفالية فعالياتها اليوم الأربعاء بإقامة معرض لنتاج الأطفال واليافعين ضمن الملتقى الإبداعي تنظمه مديرية ثقافة الطفل وعرض مسرحي بعنوان (تصحيح ألوان) للمخرج سامر إسماعيل فيما يستضيف مسرح ثقافي العزيزية العرض المسرحي الشعري بعنوان (الطوفان) ضمن فعاليات مهرجان عمر أبو ريشة.

ت- يوسف نو