“أزرق أسود أصفر” ومحاكاة الطفولة

حمص- البعث

“أزرق أسود أصفر” عنوان المعرض الفني الفردي الذي يقيمه اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص للفنان الفلسطيني مجدي الزواهري في صالة الاتحاد، ويضم أكثر من ثلاثين لوحة بمقاسات صغيرة يسعى فيها إلى محاكاة حالات وهواجس طفولية عفوية تعبر عما يمور في ذهنه من تصورات للمفردات الحياتية المحيطة، مستخدما المدرسة التعبيرية الرمزية البسيطة بتقنياتها وكتلها اللونية.

تلك العفوية والبساطة هي قراءة وتجسيد لمعاناة الطفل الفلسطيني بأسلوب جديد هو من نوع السهل الممتنع الذي يتطلب مزيدا من التأمل والإدراك والقراءة الجادة لإدراك الخلفية الدلالية والرمزية ولاستخراج مضمون كل لوحة إلى العلن.

يعمل الزواهري على الثنائيات اللونية المتجاورة سواء في الكتلة الواحدة ضمن اللوحة، أو الكتل المتعددة المتناظرة والمتجاورة، التي تتميز بالاقتصاد اللوني الذي يقتصر على تلك الأساسية كالأزرق والأصفر والأحمر والأسود.