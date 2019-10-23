اتحاد الصحفيين يكرّم د. صابر فلحوط

كرّم فرع اتحاد الصحفيين في المنطقة الجنوبية أمس الدكتور صابر فلحوط، وبين رئيس الفرع رفيق الكفيري أن التكريم هو تقدير لمسيرته الإعلامية المعطاءة، وأيضا بمناسبة نيله جائزة الدولة التقديرية لهذا العام، وبين د. فلحوط أن تكريمه بمناسبة الجائزة التي تشكل رسالة تشجيع ودعم وإسناد تقدمه الدولة الراعية الأم الرؤوم للمبرزين من أبنائها بمقدار ماواجهوا من امتحانات وصعاب في مسيرتهم حيث خصصت الجوائز والمحفزات في جميع حقول الإبداع والحياة للمبدعين الذين أفسح لهم القدر المجال للعطاء مهما كان متواضعا ليكون درسا ومدرسة للأجيال المقبلة، وآمل أن نكون أكفاء لهذا التكريم الذي يحملنا دينا معنويا كبيرا وثقيلا ونرجو أن ننهض به ونحمله بكفاءة ومسؤولية.

د. فلحوط من مواليد السويداء عام 1935 حاصل على الإجازة في اللغة العربية ودبلوم التربية من جامعة دمشق والدكتوراه بالعلوم السياسية من جامعة صوفيا في بلغاريا، عمل رئيساً لقسم التوجيه القومي في الإدارة السياسية ومديراً عاماً لدار البعث كما شغل منصب رئيس اتحاد الصحفيين منذ عام 1970 وحتى 2006 وعمل مديراً عاماً للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” بين أعوام 1975-1992 وشغل منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين العالمي بين عامي 1980-1985

حضر التكريم أمين فرع الحزب فوزان شقير ومحافظ السويداء عامر العشي ورئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور ورسمي العيسمي رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء قيادة الفرع والمكتب التنفيذي في المحافظة واتحاد الصحفيين.

رفعت الديك