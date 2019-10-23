التفاح والشاي الأخضر للمناعة

أكد الباحثون أن الأطعمة الغنية بمادة “الفلافونويد”، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض وشدد الباحثون على أن، “تفاحة في اليوم يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان وأمراض القلب”. وجاءت هذه النتائج عبر تحليل للوجبات الغذائية التي يستهلكها أكثر من 53 ألف شخص على مدار 23 عاما، كما أكد الباحثون أن كوبا من الشاي الأخضر يوميا يزيد المناعة ضد مرض السرطان لما يحتويه من مادة “الفلافونويد”. ويقول دكتور نيكولا بوندونو، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة إديث كوان وباحث رئيسي في الدراسة، إن النتائج يجب أن تشجع الناس على تناول المزيد من الفواكه والخضراوات وشرب الشاي الأخضر، خاصة إذا كانت لديهم مخاطر عالية للإصابة بالسرطان أو أمراض القلب، إضافة لعدم التدخين وخفض الكحوليات، وتشجيع استهلاك الفلافونويد قد يكون وسيلة جديدة للتخفيف من المخاطر المتزايدة .

ومن الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد الفواكه والخضروات والشوكولاتة والشاي والنبيذ الأحمر. كذلك مركبات الفلافونويد مضادة للالتهابات وتحسّن وظائف الأوعية الدموية، وهو ما قد يفسر سبب ارتباطها بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان”.