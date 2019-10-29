الحوثي: العدوان العسكري والحصار الاقتصادي لا يخلقان سلاماً في اليمن

واصلت قوى تحالف العدوان السعودي قصف الأحياء والمناطق السكنية في محافظات الحديدة وصعدة وصنعاء، وقال مصدر أمني: إن منزل أحد المواطنين جنوب مدينة التحيتا في الحديدة احترق بالكامل جراء قصف مدفعي مكثّف نفّذته قوى العدوان على كل أنحاء المحافظة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، كما استهدفت بقصف بالرشاشات مدينة الدريهمي المحاصرة، مشيراً إلى أن طائرات العدوان استهدفت بغارة قارب صيد بالقرب من منطقة الصليف في الحديدة، ما أسفر عن استشهاد أحد الصيادين وإصابة آخر بجروح خطيرة، لافتاً إلى أن المديريات الشمالية للمحافظة تشهد أجواءها تحليق مكثّف لطائرات العدوان الحربية.

كما استهدف تحالف العدوان بمختلف الأسلحة الرشاشة قرية الشعب في مديرية حيس، فيما قامت جرافة تابعة لهم، باستحداث تحصينات عسكرية شرقي مديرية التحيتا.

وأفاد المصدر بوقوع أضرار في إحدى المدارس بقصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية في صعدة، خلّفت خسائر وأضراراً مادية بالغة في الممتلكات الخاصة والعامة، مشيراً إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على مناطق متفرقة في مديرية باقم أدت إحداها إلى تدمير منزل وعلى مديرية نهم في صنعاء.

وأوضحت المصادر أن طائرات العدوان شنت غارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارة على منطقة الأخلود في مديرية مقبنة بتعز.

إلى ذلك، أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة حيفان بمحافظة تعز، وكبّدوهم العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

في غضون ذلك، أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك بدر الدين الحوثي أن خيار العدوان العسكري والحصار الاقتصادي لا يمكن أن يخلق سلاماً في اليمن ولا في المنطقة، وقال خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث: يجب أن يتوقف العدوان السعودي، وينتهي الحصار، وإجراء معالجات إنسانية عاجلة على مختلف المستويات خاصة في ملف الأسرى والمعتقلين، داعياً منظمة الأمم المتحدة إلى التحرك لوقف الحرب والحصار على الشعب اليمني، مشيراً إلى أن الإغراق في تفاصيل داخلية من قبل المنظمة يؤدي إلى مزيد من احتقان الوضع واستمرار التصعيد، ويتنافى مع دورها.