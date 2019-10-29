توريد ١٥٠ طناً من الأقطان إلى محلج الفداء

دير الزور – مساعد العلي

أكد مدير فرع بذار دير الزور المهندس غسان الدندل أن عمليات استلام الأقطان المتعاقد عليها مع الفلاحين مستمرة، وقد وصلت الكميات المسوقة لهذا العام نحو 150 طناً تم شحنها مباشرة لمحلج الفداء بمحافظة حماة لتوقف العمل في محلج دير الزور، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج هذا العام إلى 3 آلاف طن.

وأضاف الدندل أن الفرع قام خلال هذا الموسم بتأمين نحو 70 طناً من بذار القطن الزراعي من الصنف دير الزور- 22 المعتمد زراعته بالمحافظة، مبيناً أن المساحات المزروعة بهذا المحصول وصلت إلى نحو 11 ألف دونم، ويتم حالياً استلام الإنتاج عن طريق محلج دير الزور وشحنه لمحالج المنطقة الوسطى واستلام البذار لتوزيعه خلال الموسم القادم.

وأشار الدندل إلى أن الفرع انتهى من أعمال تعقيم وتخزين بذار الحبوب المستلمة عن الموسم الماضي، حيث بلغت الكميات نحو 2600 طن من بذار القمح، وسيبدأ الفرع خلال الأسبوع القادم عمليات توزيع هذه البذار على المزارعين الراغبين بالتعاقد مع الفرع.

يذكر أن الفرع قام خلال الموسم الماضي بتوزيع نحو 700 طن من بذار القمح القاسي والطرية تمت زراعتها بمساحة ٢٨ ألف دونم.