10 مليارات ليرة تكلفة إعادة التيار الكهربائي إلى ريف الرقة المحرر

الرقة – البعث

أكد المدير العام لشركة كهرباء الرقة المهندس أحمد الشين أن تكلفة أعمال إعادة التيار الكهربائي تقارب الـ10 مليارات ليرة إلى ريف الرقة المحرر الشرقي في مدينتي السبخة ومعدان والقرى التابعة لهما، بالإضافة إلى مدينة دبسي عفنان والقرى التابعة لها في الريف الغربي المحرر، وكذلك قرى ريف الرقة الجنوبي المحررة.

وأكد الشين أن إعادة التيار الكهربائي بدأت منذ ما يزيد عن شهرين، وتستمر حتى نهاية العام القادم ٢٠٢٠ لتصل الكهرباء إلى كل أنحاء الريف وفقاً لما هو مقرر، لافتاً إلى أن الريف المحرر بحاجة إلى 80 محولة كهربائية باستطاعات مختلفة، بينما لم يتم تأمين سوى ١٧ محولة حتى الآن، علماً أن توفر المحولات بشكل كافٍ يسرع عودة التيار الكهربائي بشكل تام إلى كل المواقع.

وبين الشين أن هناك صعوبات تواجه عمل شركة كهرباء الرقة في الريف المحرر تتمثل بعدم توفر المواد اللازمة للعمل بالقدر الكافي، ويتطلب

العمل حالياً تأمين آليات هندسية (روافع سلة –روافع ph –روافع حفارة) وتأمين سيارات 2 طن (مازوت) لمتابعة عمل الورشات، وتأمين آليات مستأجرة لنقل العاملين من مدينة الرقة إلى الريف المحرر وتأمين تجهيزات، وأمراس عارية 20 ك.ف مقطع 120 مم، وكبلات 20 ك.ف 120 مم ألمنيوم، وكبلات مخارج نحاسية من مقاطع مختلفة وعوازل وأعمدة ومواد أمن صناعي.