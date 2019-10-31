إفشال محاولة تسلل لمرتزقة النظام السعودي في حيفان

أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشّاط أن بلاده أصبحت في طليعة الدول العربية المصنعة للطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، مضيفاً: قطعنا شوطاً كبيراً في مسار تطوير قدراتنا العسكرية وسبقنا دولاً كثيرة، وأكد أن الشعب اليمني اليوم في أفضل حالاته في مواجهة العدوان، مخيّراً دول التحالف السعودي بين التوقف عن العدوان أو الاستمرار به ما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أنظمتها.

ميدانياً، قُتل وجُرح عدد من قوات تحالف العدوان السعودي خلال صد القوات المسلحة اليمنية زحوفاً لهم على الحدود مع السعودية، وأفشلت وحدات من الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في جبهة حيفان بمحافظة تعز، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

هذا وأفادت مصادر محلية بإصابة امرأة بنيران حرس الحدود السعودي في رازح الحدودية بصعدة، فيما تواصلت ضربات مقاتلات التحالف السعودي على محافظتي الجوف وحجة، فيما أفاد مصدر عسكري باستهداف قوى العدوان مديريتي حيْس والتحيتا في الحديدة بقذائف مدفعية في خرق واضح لاتفاق التهدئة في المدينة.

كما استهدفت قوى العدوان بـ 10 قذائف مدفعية مناطق متفرقة جنوب وغرب مدينة التحيتا، بينما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مساكن المواطنين ومزارعهم في المديرية نفسها، إضافة إلى استشهاد مواطن إثر القصف المدفعي المكثّف الذي نفّذته قوات التحالف على مديرية حيْس جنوب الحديدة.

من جانبه، أعلن مدير أمن سقطرى العقيد فائز طاحس رصد تحركات مشبوهة لعناصر تخريبية مسلحة مدعومة خارجياً تندس في تجمعات المواطنين في محيط مبنى المحافظة، وفي تغريدة له على تويتر” قال: إن قوات الأمن في كامل جاهزيتها للتصدي لأي عمل تخريبي يستهدف مصالح الدولة ومؤسساتها أو يهدد أمن وسلامة المواطنين.