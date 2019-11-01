تكريم متفوقي الشهادتين من أبناء نقابيي جامعة البعث بلال: وسام نضعه على صدورنا جميعاً

حمص- عادل الأحمد:

كرّم المكتب الفرعي لنقابة معلمي جامعة البعث أبناء النقابيين المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية دورتي عامي 2018 و2019، وأشار الرفيق الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب التعليم العالي المركزي، إلى أن تكريم المتفوقين واجب وطني تجاه أمل المستقبل، و أن التفوق العلمي هو وسام نضعه على صدورنا جميعاً، لأنه يمثّل الصورة الناصعة لسورية، التي كانت ولا تزال في الطليعة وفي كافة المجالات، وأكد أن التعليم في سورية، ورغم كل ما وجّه ضد هذا البلد من مؤامرات الأشقاء وحصار الأعداء، واستهداف الإرهاب لمراكزه وكوادره وطلابه، استمر بوتيرة ارتفعت وتصاعدت مع سنوات الحرب، وبقيت الدولة السورية تدعم هذا التعليم، وتوفّر له كل مقومات الاستمرارية والنجاح، وأضاف: إن ما حصل وما يحصل من فبركات وادعاءات لا يعدو كونه محاولات للتضليل وتشويش الرأي العام العالمي، فهم من يصنعون الإرهاب والإرهابيين، وادعاؤهم محاربته، إنما للتغطية على جرائمهم، وما صنعوه ووظفوه لم يستطع تحقيق ما يريدونه منه، ومن الضروري بالنسبة إليهم القضاء عليه وتصفيته وادعاء محاربته، وشدّد على أن الجيش العربي السوري سيحرر كل ذرة من تراب هذا الوطن، ونحن لا نقبل بأي وجود أجنبي فوق أي بقعة من مساحة الجغرافيا السورية.

وأكد الرفيق الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث أن الجامعة ماضية في تقديم رسالتها العلمية السامية، وتوفير الأجواء الملائمة لاحتضان الأبناء الطلبة، ورعاية التفوق، وتكريسه كنهج يُحتذى به لإعداد الكوادر والخبرات القادرة على الإبداع والعطاء، وخاصة ونحن مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار.

وأشار الدكتور عيسى موسى، نقيب معلمي الجامعة، إلى أن التفوق حياة متجددة تتسع بها مساحة الفكر، وجهود كبيرة بذلها أبناء لنا للوصول إلى هذه الحالة النوعية، ومدارسنا ينابيع عطاء ومعرفة، ومعلمونا جنود حقيقيون بذلوا ما استطاعوا من جهد لإنضاج هذه البذرة الصالحة.

وألقت المتفوقة حلا سرور كلمة عاهدت فيها على مواصلة مسيرة التفوق والنجاح من أجل مستقبل سورية الأجمل والأحلى.

حضر التكريم الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والرفاق الدكتور فائق شدود أمين فرع الجامعة للحزب، وأعضاء قيادة الفرع، ووحيد زعل رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين، وعدد من أعضاء المكتب.