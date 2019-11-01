طهران تعد لخطوة رابعة من خفض التزاماتها النووية

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يعد للخطوة الرابعة من خفض البلاد التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي: الخيار الدبلوماسي مفتوح، وهناك إجراءات وتحركات في هذا المجال من جانب الأوروبيين، لكن إلى الآن لم تسفر عن نتائج ملموسة، ونعتقد أن اللجنة التي تم تشكيلها في المجلس الأعلى للأمن القومي تعمل على الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات النووية، وإذا استمرت الظروف على هذا المنوال، فإننا سنتخذ هذه الخطوة.

في سياق متصل، دعا مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحفاظ على نهجها المستقل والحيادي في المرحلة الجديدة بعد انتخاب مدير عام جديد لها، وأشار إلى أن بلاده تؤكد دوماً على مهنية واستقلالية وحيادية الوكالة، وتتوقع الحفاظ على هذا النهج، مشدداً على ضرورة وقف ممارسة الضغوط على الوكالة من قبل بعض الدول الأعضاء فيها. ودعا آبادي مدير عام الوكالة الجديد للعمل على الحفاظ على الاتفاق النووي الموقّع مع إيران.

من جهة ثانية أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي أن المخزون من الأجهزة والمعدات الطبية كاف، ولا توجد أي مخاوف لتأمين الأدوية الأساسية في أي نقطة بالبلاد رغم استمرار الحظر الأمريكي، وقال، خلال زيارته لمحافظة جيلان شمال إيران لافتتاح عدد من المشاريع الصحية والعلاجية: إنه رغم جميع مشاكل تأمين العملة الصعبة فإن جميع مصانع الأدوية في البلاد تمتلك المواد الأولية اللازمة لإنتاجها، لافتاً إلى أن الضغوط الناجمة عن الحظر الأمريكي الجائر دفعت إيران إلى السير نحو الإنتاج المحلي للمواد الخام للأدوية، وأشار إلى أن صناعة الأدوية اليوم في إيران أصبحت مصدر قوة للبلاد.