اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور تبدأ أعمالها

بدأت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسّعة للجنة مناقشة الدستور أولى جلساتها في مبنى الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى، فيما أعلنت مصادر مقرّبة من الأمم المتحدة أنه تمّ اعتماد جدول أعمال هذه الدورة من أعمال اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور، والمقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية.

وقالت المصادر: إن الجدول المعتمد هو بعنوان مناقشة الأفكار والمقترحات التي قدّمت في الهيئة الموسّعة لتحديد ما يصلح منها ليكون مبادئ دستورية، مشيرة إلى أن الطرف الآخر لم يقدّم أي مقترح حول جدول الأعمال، وهو يخالف مدونة السلوك والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين، ولفتت إلى أنه لن تكون هناك سوى جلسة واحدة ليتاح لأعضاء اللجنة العودة للكلمات التي طرحت خلال أعمال اللجنة الموسّعة.

وذكر موفد سانا إلى جنيف أن اجتماعات اللجنة المصغرة، المؤلّفة من 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضواً لوفد الأطراف الأخرى و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلي، ستكون مغلقة أمام الإعلام.

وكانت الهيئة الموسّعة للجنة مناقشة الدستور اتفقت يوم الجمعة الماضي على أعضاء اللجنة المصغّرة، وأقرت ورقة مدوّنة السلوك والاجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسّعة والمصغرة.

وأكد الدكتور أحمد الكزبري، رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية في لجنة مناقشة الدستور، أن اجتماعات الهيئة الموسّعة للجنة كانت جيّدة، معرباً عن أمله بأن يكون عقد الاجتماعات المقبلة في دمشق، وأضاف: “إن الجدية يحدّدها العمل عند البدء على أرض الواقع.. أي أحد سيكون بعيداً عن ثوابتنا الوطنية لن نلتقي معه في أي مكان”، فيما جدّد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون التأكيد على أن عملية لجنة مناقشة الدستور “سورية بقيادة السوريين وملك للسوريين وكلها تتمحور حول تحقيق تطلعات الشعب السوري”، وأضاف: “لم نتفق على الأجندة فحسب بل اتفقنا أيضاً بالإجماع على مدونة السلوك للنقاشات خلال هذه الاجتماعات وللمستقبل أيضاً”.