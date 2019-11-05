“النواب المصري” يوافق على تمديد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب المصري على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وفق القرار الصادر عن رئيس الجمهورية.

وجاءت موافقة المجلس، خلال جلسته التي حضرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والتي بيّن فيها أن الظروف التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة داخلياً وإقليمياً أدت لاتخاذ هذا القرار، والذي تتولى بموجبه القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفوّض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، حيث يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المذكور.

من جهة أخرى تمّ القضاء على 83 إرهابياً واعتقال 61 آخرين بينهم 6 تكفيريين، والعثور على عبوات ناسفة ومعدات، واكتشاف أنفاق في عدد من المناطق، وضبط حوالي 376 عبوة ناسفة، وتدمير نفقين و33 سيارة و93 دراجة نارية من دون لوحات معدنية كانت تستخدمها العناصر الإرهابية خلال اعتداءاتها على المواطنين شمال ووسط سيناء، وفق البيان الصادر عن القوات المسلحة المصرية.

وأشار البيان إلى تدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ والعثور على 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و78 خزنة و20 قذيفة هاون وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال كانت تستخدمها العناصر الإرهابية خلال اعتداءاتها، وأن هذه العمليات النوعية تمت بالتعاون ما بين الجيش والشرطة وقوات مكافحة وأن “الاشتباك مع العناصر الإرهابية أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة جنديين اثنين”.

وتنتشر في سيناء ومناطق أخرى مجموعات إرهابية من تنظيمي جماعة الإخوان المسلمين و”داعش” تشن بين الفترة والأخرى هجمات إرهابية تستهدف المدنيين والعسكريين.