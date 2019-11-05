بعد إقراره في مجلس الشعب الرئيــــس الأســـــد يحيــــل قانـــــون مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا

أحال السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، قانون مجلس الدولة، الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً، إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض أحكامه والتأكّد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.

وتأتي إحالة القانون من قبل السيد رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من قبل مجلس الشعب للتأكيد أن يكون القانون متوافقاً مع أحكام الدستور وخالياً من أي ثغرات.

وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها، بناء على طلب من رئيس الجمهورية.

ويتألف القانون من 131 مادة، ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.