“قانون الجرائم الالكترونية” في ملتقى البعث للحوار

اللاذقية-مروان حويجة:

تناول ملتقى البعث للحوار في فرع جامعة تشرين للحزب، خلال جلسته الخامسة التي أقامها مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي في المكتبة المركزية في الجامعة، موضوع “قانون الجرائم الالكترونية”، واستضاف الدكتور نزار حسن أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة تشرين، الذي أكّد أهمية صدور المرسوم التشريعي رقم 17 المتعلّق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية بهدف تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الالكترونية وتحديد مسؤوليات مقدّمي الخدمات على شبكات المعلوماتية، بما فيها الانترنت وخدمات الهاتف الخلوي، وأوضح أنّه يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري يرى نفسه متضرراً إبلاغ مقدّم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع للمحتوى المخزّن لدى المضيف المعني والمطالبة بحذفه أو بمنع الوصول إليه، حيث يضمن القانون حماية حق الخصوصية.

وعرض الدكتور حسن العديد من الحالات والإحصائيات وآليات تطبيق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة والعقوبات المنصوص عليها في القانون والحالات التي يتم فيها تشديد العقوبات.

وقدّم الدكتور حكمت بربهان، عضو قيادة الشعبة الثالثة، ورقة عمل حول الرؤية التنظيمية الضرورية التي انطلق منها قانون الجرائم الالكترونية، مؤكداً أن القانون يكفل الاستخدام الصحيح والسليم لشبكات المعلوماتية والانترنت بكل أشكالها.

وتحدث الرفيق الدكتور لؤي صيوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب عن تكريس السلوكية المثلى في ثقافة القانون بكل تجلياته ومضامينه بما يرتقي إلى القيمة الحقيقية له في تنظيم استخدام الشبكات وتقنياتها ودور الشباب الواعي المثقف الملتزم في تحقيق أكبر كفاءة في التعاطي مع هذه التقنيات التي تساهم في التواصل على أوسع نطاق وبما يعزز مقومات مواجهة الحرب العدوانية الظالمة على بلدنا.

حضر الملتقى الرفيق الدكتور لؤي صيّوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب والرفاق أعضاء قيادة الفرع والفعاليات الحزبية والنقابية والعلمية والإدارية والطلابية في الجامعة.