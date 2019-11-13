مباحثات سورية إيرانية لتعزيز العلاقات البرلمانية

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن العلاقات السورية الإيرانية متجذّرة ومتجددة، وأن دماء الشهداء من البلدين امتزجت على الأرض السورية خلال مكافحة الإرهاب، وأشار، خلال لقائه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبى ذو النوري والوفد المرافق له، إلى أن الاعتداءات المتكررة للكيان الإسرائيلي الغاصب على الأرض السورية تؤكّد تناغمه التام مع أدواته من التنظيمات الإرهابية، التي كلما هزمها الجيش العربي السوري في منطقة يشن مشغلها اعتداءات في محاولات يائسة لدعمها.

ولفت صباغ إلى علاقات التعاون القائمة بين مجلسي الشعب السوري والشورى الإيراني والتنسيق على كل المستويات ولا سيما في المحافل الدولية، مؤكداً التضامن التام مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته في وجه التهديدات العدوانية المتكررة من قبل قوى تحاول الهيمنة على مقدرات الشعوب ومصادرة حريتها. بدوره ذو النوري أكد أن العلاقات الإيرانية السورية قديمة وراسخة في مواجهة ما يتعرض له البلدان من مخاطر، مبيناً أن إيران ستبقى داعماً قوياً لسورية المقاومة ولن توفر أي جهد لمساعدتها في عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن زيارته تهدف إلى تعزيز التواصل وتعميق أواصر الأخوة بين الشعبين في البلدين.

حضر اللقاء السفير الإيراني بدمشق جواد ترك أبادي وأمينا سر مجلس الشعب خالد العبود ورامي الصالح.