الرئيس الأسد يتقبّل أوراق اعتماد سفيري أندونيسيا وجنوب أفريقيا

تقبّل السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، أوراق اعتماد واجد فوزي سفيراً لجمهورية أندونيسيا وباري فيليب غيلدر سفيراً لجمهورية جنوب أفريقيا لدى الجمهورية العربية السورية.

واستقبل الرئيس الأسد السفيرين كلاً على حدة، وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

وتمّ استقبال السفيرين الجديدين في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.