الهند تؤكّد دعمها الكامل لسورية في حربها على الإرهاب بلال في نيودلهي يلتقي نائب الرئيس ووزير الخارجية

وصل الرفيق الدكتور محسن بلال، عضو القيادة المركزية للحزب، أمس، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، في زيارة تستغرق أسبوعاً، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الهنود ورؤساء الأحزاب الوطنية الهندية.

والتقى الرفيق بلال نائب الرئيس الهندي فينكايا نايدو، الذي عبّر عن موقف بلاده الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤون سورية، وعن حرص الهند على وحدة الأراضي السورية ودعمها الحل السياسي للأزمة فيها، وشدد على ضرورة مواصلة محاربة الإرهاب حتى القضاء على جذوره ومنابعه كونه آفة ضد الإنسانية جمعاء، معرباً عن أمله بعودة الأمن والاستقرار إلى كل أنحاء سورية.

وأضاف: “الهند وسورية تتشاركان في نشر معالم التسامح والمحبة والإخاء ولم تكونا يوماً دولاً معتدية وطالما وقفتا معاً ضد التدخلات الأجنبية في شؤون الدول الأخرى”، متمنياً النجاح لزيارة الوفد السوري للهند بما فيه مصلحة شعبي البلدين الصديقين.

وقدم الرفيق بلال عرضاً مفصلاً للأحداث الجارية في سورية وما تتعرّض له من حرب إرهابية، والتدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية السورية، ودعم النظام التركي للإرهابيين في إدلب وشمال شرق سورية، مبيناً أن سورية تمكنت بمساعدة حلفائها والدول الصديقة من القضاء على الإرهاب وتطهير معظم الأراضي السورية، وأشار إلى ترحيب سورية بدعم الدول الصديقة، مثل الهند، لإعادة الإعمار وتعزيز التعليم والخبرات والتدريب المستمر للكفاءات السورية، معرباً عن تقدير الشعب السوري للهند لوقوفها إلى جانبه في الحرب على الإرهاب.

كما أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامينام جاي شنكار خلال لقائه الرفيق بلال دعم بلاده الكامل لسورية في حربها على الإرهاب والتنظيمات التكفيرية المتشددة واستعدادها للمساهمة في إعادة إعمارها، مشدداً على ضرورة حل الأزمة فيها سياسياً من قبل السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي، وأشار إلى أن علاقات مميزة وعميقة تربط سورية والهند، لافتاً إلى التقارب في وجهات النظر بين البلدين حول العديد من القضايا.

وأعرب وزير الخارجية الهندي عن استعداد بلاده لدعم سورية وشعبها في مرحلة إعادة الإعمار بعد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرات التفاهم والاتفاقيات المزمع توقيعها بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة السورية الهندية المشتركة، المقرّر عقدها في آذار من العام المقبل.

بدوره أكد الرفيق بلال أن سورية ستنتصر في حربها على الإرهاب وستتم إعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر فيها بمساعدة حلفائها والدول الصديقة، كالهند، التي ستسهم مع غيرها من دول مجموعة “بريكس” في عملية إعادة الإعمار.

حضر اللقاءين الدكتور رياض عباس سفير سورية لدى الهند.