طهران تدعو إلى حوار إقليمي شامل لضمان المصالح المشتركة

دعت الخارجية الإيرانية دول المنطقة إلى إنهاء الخلافات والتعاون لحل الأزمات التي تواجهها عبر الحوار، فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران تمكنت إلى حد كبير من السيطرة على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحظر الأميركي المفروض عليها، مضيفاً، خلال اجتماع للحكومة الإيرانية أمس: وقوفنا اليوم بوجه أميركا يعود الفضل فيه لثبات وصمود الشعب الإيراني، معتبراً أن المشروعات الكبيرة التي تمّ افتتاحها مؤخراً في محافظتي يزد وكرمان رد حازم على البيت الأبيض.

وأضاف روحاني: إن افتتاح هذه المصانع وتوظيف الاستثمارات في المحافظتين أمر قيم جداً، وعلينا التحمّل، لأن المرحلة الآن هي مرحلة الوحدة والتلاحم والصمود.

يأتي ذلك فيما أكد المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، أن إيران تؤكّد على الدوام أهمية الحوار والمحادثات السياسية باعتبارها السبيل الوحيد لحل مشاكل وقضايا المنطقة، وقد وظّفت كل إمكانياتها لإيجاد أجواء للحوار بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن اقتراح تشكيل “منتدى الحوار الإقليمي” و”معاهدة عدم الاعتداء”، بالإضافة إلى طرح رئيس الجمهورية الإيرانية لـ”مبادرة هرمز للسلام”، في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت في هذا السياق. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن “التقدم بمبادرة هرمز للسلام إلى قادة دول الخليج والعراق، تؤكد أمننا المشترك مع دول الجوار والمبني على المبادئ المشتركة، بما في ذلك تجنّب اللجوء إلى القوة، وحل الأزمات سلمياً، واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير”، وتابع: إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن أنه من خلال بدء هذا المسار ومع احترام الاختلافات في وجهات النظر، ستضمن المصالح المشتركة لجميع دول المنطقة”.

من جهة ثانية، أعلن نائب مدير مشروع المراحل التطويرية رقم 22 إلى 24 بحقل بارس الجنوبي عن تركيب منصة بحرية بنجاح، وذلك رغم الحظر الأميركي المفروض على البلاد، وأوضح علي أصغر صادقي أن المنصة الجديدة تتعلق بالمرحلة التطويرية رقم 23 وتزن 2500 طن، مشيراً إلى أن طاقة إنتاج المنصة تبلغ 14.2 مليون متر مكعب من الغاز، ما يعادل 500 مليون قدم مكعبة، وتم تصنيعها بشركة “صدرا” الإيرانية في بوشهر (جنوب)، متوقّعاً قرب تدشينها بعد الانتهاء من عمليات الحفر التكميلية وتركيب أنابيب “سي. آر. آي” في مواضع آبار المرحلة 23 بحقل بارس الجنوبي، أضخم حقل غاز في العالم.