أكد لذو النوري أن صراعنا مستمر في مواجهة أطماع الغرب ودوله الاستعمارية الرئيس الأسد: أهم عناصر قوة محور مكافحة الإرهاب تمسّكه بالثوابت والمبادئ

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، مجتبى ذو النوري رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء آخر التطوّرات التي شهدتها المنطقة، حيث أكد الجانبان استمرار التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار دول المنطقة بأكملها. كما بحث اللقاء سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي.

وأوضح الرئيس الأسد خلال اللقاء أن أهم عناصر قوة محور مكافحة الإرهاب هو تمسّكه بالثوابت والمبادئ، التي لا يمكن أن تتغيّر، مشدّداً على أن صراعنا نحن وأصدقاؤنا مستمر في مواجهة أطماع الغرب ودوله الاستعمارية عبر ضرب عملائه ومرتزقته الذين بدؤوا بالاندحار في أكثر من مكان.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن سورية تدعم أي مساع تهدف لإيجاد حل للوضع في سورية، إلا أن هناك محاولات تجري حالياً للإيحاء بأن الحل للحرب يمكن أن يحصل من خلال اللجنة الدستورية، وهذا غير صحيح، لأن الحرب في سورية لم تنشأ بسبب خلاف أو انقسام على الدستور، بل بدأت لأن هناك إرهاباً بدأ بالقتل والترهيب والتخريب، فالحرب تنتهي فقط عندما ينتهي الإرهاب.

من جانبه هنأ ذو النوري سورية، قيادة وشعباً، بالانتصارات التي تحققت حتى الآن ضد الإرهاب، مؤكداً أن ما يجمع بين إيران وسورية هو أبعد من قضايا تكتيكية على الأرض بل هو مصير واحد وتاريخ مشترك مشرف، مشيراً إلى أن الحرب التي يخوضها السوريون اليوم مرّت فيها إيران منذ ثورتها، وقد انتصرت حينها رغم تعدّد جبهاتها، وسورية ستنتصر أيضاً رغم كل ما تواجهه من صعوبات.