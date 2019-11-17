طيران الاحتلال يجدّد عدوانه على غزة

جدّد طيران الاحتلال، أمس، عدوانه على قطاع غزة المحاصر، واستهدف بعدد من الصواريخ مناطق متفرقة في بيت لاهيا شمال القطاع، وخان يونس جنوبه، ما ألحق أضراراً كبيرة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، فيما أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم عند مدخل مدينة البيرة الشمالي بالضفة الغربية، بعد مشاركتهم بوقفة احتجاجية على جرائم الاحتلال في غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن صفارات الإنذار دوت في مدينة بئر السبع المحتلة، وإن صواريخ أطلقت من قطاع غزة صوب المدينة التي تبعد عن القطاع نحو 41 كيلومتراً، فيما استهدفت صواريخ المقاومة الفلسطينية المستوطنات في غلاف القطاع.

من جهة ثانية، رحب الفلسطينيون بالإجماع الدولي والتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار تجديد تفويض ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، مشددين على أنه دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن تصويت 170 دولة عضواً في الأمم المتحدة لصالح قرار تجديد تفويض أونروا مقابل اعتراض الولايات المتحدة و”إسرائيل” وامتناع 7 عن التصويت يشكل دلالة واضحة على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.

من جهته، شدد رئيس الوزراء محمد اشتيه على أن الـ أونروا تمثّل الذاكرة التراكمية لمأساة الشعب الفلسطيني والحفاظ عليها ضرورة حتى عودة اللاجئين إلى وطنهم وبيوتهم التي هجرهم الاحتلال منها، لافتاً إلى أن تجديد تفويضها بأغلبية ساحقة يعكس تضامنا دولياً مع الشعب الفلسطيني وإيمانا بحقوقه الوطنية.

وأكد وزير الخارجية رياض المالكي ضرورة العمل على تنفيذ القرارات الأممية بما يسهم في إنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والحفاظ على الـ أونروا حتى تحقيق العودة.

ولفتت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إلى أن هذا الدعم الدولي الساحق يمثل انتصاراً كبيراً للعدالة والقانون الدولي وفشلاً للسياسات والتحركات الأمريكية الإسرائيلية الخطيرة الهادفة إلى إلغاء الـ أونروا وإسقاط حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس بأغلبية 170 صوتاً لصالح قرار يقضى بتجديد تفويض الـ أونروا وفقا للصيغة الممنوحة لها والواردة في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 لثلاث سنوات جديدة من عام 2020 وحتى 2023.