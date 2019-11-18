اليمن: النظام السعودي يواصل انتهاك اتفاق الحديدة

أعلن مصدر عسكري يمني عن مواصلة “التحالف السعودي” انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والتي تشرف على تنفيذه الأمم المتحدة منذ 11شهراً، في مناطق متفرقة بمحافظة من المحافظة الساحلية غرب اليمن.

وشنّت مقاتلات “التحالف” 3 غارات جوية على منطقة رأس عيسى الساحلية في مديرية الصليف شمالي غرب مدينة الحديدة، بعد يوم واحد من استهداف مديرية اللحية المجاورة بقصف جوي، وهو ما يعد خرقاً واضحاً ومتكرراً لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً للمصدر العسكري.

في غضون ذلك، أصيبت امرأة ورجل إثر قصف مدفعي للقوات المتعددة لـ “لتحالف السعودي” على قرية المسلب ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وأشار المصدر إلى قيام الجرافات العسكرية التابعة للتحالف باستحداث تحصينات قتالية جديدة في منطقة 16 كيلو شرقي مدينة الحديدة.

وردّاً على الاعتداءات استهدفت قوات الجيش واللجان بشكل مكثف مواقع مرتزقة النظام السعودي، مستخدمة الأسلحة الرشاشة من عيارات 14.5 و12.7، في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، فيما جدّدت طائرات التحالف شن غاراتها الجوية على مديرية الظاهر، في ظل قصف صاروخي ومدفعي بري على مديرية رازح الحدودية المجاورة غربي محافظة صعدة شمال اليمن.