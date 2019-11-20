بتوجيه من الرئيس الأسد.. تكريم جرحى الجيش في الحسكة

الحسكة-سانا:

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، زار محافظ الحسكة جايز الموسى عدداً من جرحى الجيش العربي السوري في مدينة الحسكة، ونقل لهم تحية ومحبة الرئيس الأسد، مثمّناً التضحيات الكبيرة التي قدموها في سبيل عزة وكرامة الوطن والدفاع عن ترابه، وأضاف: إن زيارة جرحى الجيش وتكريمهم تأتي بتوجيهات كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد، ما يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه للجرحى على امتداد ساحة الوطن تقديراً لما قدموه أثناء أداء واجبهم المقدس في الدفاع عن تراب سورية.

وشملت الزيارة الجرحى الذين تجاوزت نسبة إصابتهم 80 بالمئة، حيث تمّ الاطمئنان على أوضاعهم، وتلبية كل احتياجاتهم ومتطلباتهم ضمن برنامج جريح الوطن لتأسيس مشروع خاص.

من جانبهم أبدى الجرحى سعادة كبيرة بالزيارة التي تعكس حرصاً واهتماماً كبيرين من سيادة الرئيس بشار الأسد بالجرحى والمصابين، منوّهين بأن التكريم رفع من معنوياتهم وزاد من عزيمتهم وإصرارهم، ومتمنين الشفاء العاجل للعودة مرة أخرى إلى الجبهات، ومشاركة رفاق السلاح في القتال حتى تحقيق النصر ودحر الإرهاب. ووجّه ذوو الجرحى الشكر للسيد الرئيس على الاهتمام والمتابعة التي يوليها للجرحى والشهداء والاهتمام بأسرهم ورعايتهم، مبدين استعدادهم لمواصلة الدفاع عن الوطن وعزته، ومعتبرين أن التكريم وسام يعتزون ويفتخرون به، مضيفين: “اليوم حالنا كحال كل السوريين الشرفاء رؤوسنا مرفوعة ونفخر ونعتز ببطولات جيشنا وقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد الذي يولي اهتمامه بكل السوريين الذين هم في صلب أولوياته”.