منتخبنا الوطني يتغلب على الفلبين في التصفيات المزدوجة ويقترب من التأهل

متابعة – مؤيد البش:

تغلب منتخبنا الوطني بكرة القدم على نظيره الفلبيني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب مكتوم في مدينة دبي الإماراتية ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023).

المباراة منذ انطلاقة شوطها الأول عرفت سيطرة شبه كاملة لمنتخبنا وسنحت له عدة فرص عبر الأومري والسلامة الذي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 23 مستغلاً عرضية الأومري المتقنة، بعدها واصل منتخبنا ضغطه ولولا تألق حارس المنتخب الفلبيني نيل اثريدج لاستطاع السوما والمواس تسجيل المزيد.

في ثاني الأشواط لم يقدم منتخبنا الأداء المطلوب مع وضوح انخفاض اللياقة البدنية التي كادت تكلفنا تعادلاً خاسراً لولا تألق حارسنا العالمة الذي تصدى للكثير من الكرات الخطرة، بهذه النتيجة رفع منتخبنا رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة بفارق ثماني نقاط عن ملاحقيه منتخبي الصين والفلبين وبات بحاجة لنقطتين من مبارياته الثلاث المتبقية لضمان التأهل لنهائيات آسيا و6 نقاط لضمان صدارة المجموعة بغض النظر عن بقية النتائج.

مثّل منتخبنا ابراهيم عالمة – أحمد الصالح – عمرو ميداني – مؤيد عجان – حسين جويد – كامل حميشة (مازن العيس) – محمد المرمور (نصوح نكدلي) – محمود المواس – ورد السلامة – أسامة أومري (عمر خريبين) – عمر السوما.

يشار إلى أن منتخبنا سيرتاح في الجولة المقبلة التي ستقام في السادس والعشرين من شهر آذار المقبل على أن يلاقي منتخب المالديف في الحادي والثلاثين منها.