وفد قيادة الحزب يبحث وبوغدانوف تطورات الأوضاع الهلال: الشعب السوري لن يفرّط بذرة من تراب الوطن

موسكو- البعث:

التقى وفد قيادة الحزب، برئاسة الرفيق الأمين العام المساعد للحزب المهندس هلال الهلال، أمس في مقر الخارجية الروسية في موسكو، الممثّل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وبين “البعث” و”روسيا الموحّدة” بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الرفيق الهلال أن اللقاء يأتي في سياق العلاقات العميقة بين البلدين الصديقين، والتعاون القائم بينهما في مجال محاربة الإرهاب الدولي، مشيراً إلى أن الشعب السوري يكن مشاعر الاحترام والتقدير للشعب الروسي وقيادته، وخاصة في المساعدة على صد الهجمة الإرهابية التي تعرّضت لها سورية، موضحاً أن هذا الدور تجلّى في تحالف استراتيجي كبير يقوده الرئيسان بشار الأسد وفلاديمير بوتين، مشدداً على أن البلدين يصنعان اليوم تاريخ الانتصار على الإرهاب الدولي، بعد أن امتزجت دماء الشهداء السوريين والروس على الأرض السورية دفاعاً، ليس فقط عن أمن سورية وروسيا، وإنما عن الأمن والاستقرار في العالم أجمع، وشدّد على أنه لا يوجد أسمى من علاقات بين بلدين تعمّدت بدماء الشهداء، وأن هذه الدماء تستوجب من السوريين كافة المضي في الدفاع عن ترابهم الوطني ورفض كل محاولات تقسيم أو تفتيت البلاد، أو التفريط بذرة تراب واحدة من أرض الوطن.

كما أكد الرفيق الهلال التصميم على المضي في مكافحة الإرهاب حتى اجتثاثه من جذوره، فكرياً وعسكرياً، والسعي لحل الأزمة سياسياً في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن الدولة السورية انخرطت بكل جدية في كل المبادرات والمسارات التي تسعى للتوصل إلى حل مستدام، فيما تعمل قوى العدوان الصهيوأطلسي، وبدعم من الرجعية العربية وأطماع العثمانية الجديدة، على عرقلة أي مبادرة، ما يدل على أن الهدف الأساسي من الحرب على سورية لم يكن سوى تدميرها والقضاء عليها وتفتيتها، مشدداً على أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط سورية وروسيا تشكّل نموذجاً يُحتذى في العلاقات الدولية، واحترام سيادة الدول، خلافاً للغرب الذي يدّعي الديمقراطية كلاماً، ويدعم الأنظمة البعيدة كل البعد عن الديمقراطية.

ونوّه الرفيق الهلال بضرورة ارتقاء العلاقات بين “البعث” و”روسيا الموحّدة”، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين والحزبين الصديقين، وأشار إلى أن انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب العابر للقارات، بدعم من روسيا، هي انتصارات للإنسانية وكل شرفاء الأمة والعالم، وكما كانت روسيا شريكة في الانتصار، فهي مدعوة للمساهمة في إعادة الإعمار والبناء.

من جانبه، أكد بوغدانوف موقف بلاده الداعم لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى إيلاء اهتمام خاص للقضاء على الإرهاب، واستعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتهيئة الظروف لعودة المهجّرين في الوقت نفسه.

وشدد بوغدانوف على أن روسيا حريصة على تعزيز علاقاتها السياسية والدبلوماسية والحزبية والبرلمانية مع سورية، مضيفاً: إن العلاقات بين روسيا وسورية قديمة وعريقة، وازدادت رسوخاً مع مرور الزمن.

حضر اللقاء الرفيقان ياسر الشوفي وعمار السباعي عضوا القيادة المركزية للحزب وأعضاء وفد حزب البعث العربي الاشتراكي وسفير سورية في روسيا.