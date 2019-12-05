النظام السعودي يواصل احتجاز 13 سفينة وقود ومواد غذائية في الحديدة

واصل تحالف العدوان السعودي على اليمن احتجاز 13 سفينة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية للشعب اليمني، وذلك استمراراً لانتهاكاته للقوانين الدولية ذات الصلة.

وأفاد مصدر في ميناء الحديدة بأن “قوى العدوان تواصل احتجاز 13 سفينة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية أمام ميناء جيزان على الرغم من حصولها على تصاريح أممية، فيما أشارت شركة النفط اليمنية في بيان إلى أنه على الرغم من إبلاغ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن في الـ 22 من الشهر الماضي بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة إلا أن تحالف العدوان يواصل احتجاز السفن.

وأكدت الشركة أن تحالف العدوان لا يزال يحتجز خمس سفن نفط محمّلة بالبنزين والديزل من أجل زيادة معاناة المواطنين، على الرغم من حصولها على تصاريح بدخول ميناء الحديدة، وبيّنت أن الكميات الموجودة على متن السفن المحتجزة في البحر تبلغ (84,837) طن بنزين، (53,004) طن ديزل.

ويواصل التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار من عام 2015 مخلّفاً آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية والاقتصادية فضلاً عن الحصار والمجاعة، وهو ما شكّل كارثة إنسانية.

بالتوازي، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرتين تجسسيتين تابعتين للعدوان السعودي قبالة جيزان وعسير.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن سريع قوله: “الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين تجسسيتين تابعتين لتحالف العدوان قبالة جيزان وفي مديرية باقم قبالة عسير بسلاح مناسب أثناء قيامهما بأعمال عدائية”.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت الجمعة الماضي طائرة أباتشي في مجازة قبالة عسير بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة، كما أسقطت السبت الماضي طائرة استطلاع مقاتلة متطورة نوع “وينغ لونغ” في مديرية حيران بمحافظة حجة.