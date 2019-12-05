لبنان: الاثنين القادم موعداً لاستشارات تشكيل الحكومة

حدّدت رئاسة الجمهورية اللبنانية الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، فيما رد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية على بيان الرؤساء السابقين للحكومة الذي تضمّن مغالطات، معتبراً أنهم لم يدركوا ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية وإلا ما كانوا ليصدروه.

وأشار البيان الرئاسي إلى أن التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يشكّل خرقاً للدستور ولا انتهاكاً لاتفاق الطائف باعتباره لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة من جهة، ولا يحدد مهلة للرئيس المكلف ليشكّل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية من جهة ثانية.

في السياق نفسه، لفتت الرئاسة إلى أن عون سعى من خلال المشاورات بين الكتل النيابية إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف سمير الخطيب ما يسهّل عليه تشكيل الحكومة، وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان.

وعلى خط موازٍ، هاجم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في بيان رؤساء الحكومة السابقين، معتبراً أن “علم وخبر ناديهم مفقود، وهو ناد مشبوه يتوسل الغرائز والشعبوية، وقال: أما اتهامكم رئيس الجمهورية بخرق الدستور، فهو باطل ومردود شكلاً لانتفاء صفتكم، بل لتعارضها مع الميثاق الذي يضرب منكم.

من جانبه، نقل النائب علي بزي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله: إن جهود تشكيل الحكومة كانت تسير بشكل إيجابي جداً.

وكان رؤساء الحكومات السابقون قد حذّروا أي مرشح لرئاسة الحكومة من خوض استشارات حول تأليف الحكومة قبل تكليفه.

في الأثناء، أكدت مصادر أمنية أن قرار منع قطع الطرقات في لبنان حاسم.

يأتي ذلك في وقت قطع فيه عدد من المتظاهرين جسر فؤاد شهاب الرينغ الذي يربط شرق العاصمة بيروت بغربها بشكل جزئي، كما عملت القوى الأمنية على فتح الطرقات التي توصل بيروت بالمناطق، بعد أن حاول قطعها عدد من المتظاهرين.

إلى ذلك، أوقفت وحدات الجيش اللبناني في محلة سعد نايل – البقاع 16 شخصاً على خلفية إقدامهم مع آخرين على قطع الطريق الدولية، وافتعال أعمال شغب، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة في المنطقة، وارتكاب أعمال التكسير والتخريب فيها، والتعرض للعسكريين أثناء محاولتهم فتح الطريق لتسهيل حرية التنقل.

وجاء في بيان صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه: إن أحد هؤلاء سقط عن جانب جسر المشاة خلال محاولة توقيفه، مشيراً إلى أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.