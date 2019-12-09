بحضور أعضاء القيادة المركزية.. الشعب الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها الانتخابية

محافظات- البعث:

واصلت الشعب الحزبية في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق الأمين العام المساعد للحزب وأعضاء القيادة المركزية وذلك في أجواء من الديمقراطية والشفافية، وبروح عالية من المسؤولية البعثية الملتزمة.

ففي دمشق (بسام عمار) عقدت شعب المحاربين القدامى والخدمات الثانية والمدينة الثالثة مؤتمراتها، في مقر فرع دمشق، بحضور الرفيق الأمين العام المساعد للحزب المهندس هلال الهلال.

وفي اللاذقية (مروان حويجة) عقدت الشعب الأولى والثانية والرابعة، في فرع جامعة تشرين، مؤتمراتها الانتخابية بحضور الرفيق الدكتور عمار ساعاتي، رئيس مكتب الشباب المركزي.

وأكد الرفيق ساعاتي أن للمؤتمرات الحزبية في فروع الجامعات خصوصيتها التي تتجلّى في جيل الشباب وتعميق دوره في العمل الحزبي، انطلاقاً من أن الشريحة الشابة هي أكثر شريحة تواقة لهذه الانتخابات، وهي تواقة لأن يكون لها مكان في الحياة الحزبية، مشيراً إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها قيادة الحزب لضخ الدماء الشابة، التي يُعوّل عليها كثيراً في تطوير الرؤى التنظيمية، بدءاً من الفرق الحزبية، وليس انتهاءً بالشعب الحزبية، بما يدعم البنية التنظيمية للشباب في الحزب، داعياً إلى الاهتمام المستمر بالعنصر الشاب.

وأشار الرفيق ساعاتي إلى أن هذا الاستحقاق البعثي الوطني يعبّر عن حالة ديمقراطية تعيشها جماهير الحزب بكل شفافية ومصداقية، وتكمن أهمية الانتخابات في كونها عاملاً أساسياً لتطوير الرؤى، وانتقاء الكفاءات الجيدة التي من شأنها الارتقاء بالعمل الحزبي، ونوّه إلى أن القيادة مدركة تماماً لضرورة تعزيز دور الشباب، وتفعيل وجود العنصر النسائي في البنية التنظيمية للحزب، وأضاف: إن أبواب سورية ستبقى مفتوحة للطلبة العرب مهما كانت الظروف والتحديات، مبيّناً أن التعليم العالي في سورية ظل طيلة سنوات الحرب العدوانية الشرسة قطاعاً رائداً متميزاً، وأن الإنجازات العظيمة التي تحققت في هذا القطاع تتالت منذ قيام الحركة التصحيحية المجيدة بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد، وتعزّزت، وتعمّقت في ظل القيادة الحكيمة والشجاعة لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.

وشدّد الرفيق ساعاتي على الأهمية القصوى للحوار، وضرورة تضافر الجهود لتعزيز الحوار الذي يغني المعارف، ويجمع الرؤى والأفكار والتطلعات وبآليات متجددة ومثمرة تكفل تكامل الرؤى المطروحة بذهنية منفتحة وصولاً إلى التطور المستمر الذي ننشده.

وجرت العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والمسؤولية وبروح عالية من الالتزام جسّدها الرفاق أعضاء المؤتمرات.

حضر أعمال المؤتمرات الرفاق الدكتور غسان خلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي والدكتور لؤي صيوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب والدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين والدكتور جورج الريس عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي وأعضاء قيادة فرع الجامعة.

حمص

وفي حمص (سمر محفوض) عقدت شعبتا الشهيد باسل الأسد والمحاربين القدماء للحزب مؤتمريهما الانتخابيين، بحضور الرفيقين شعبان عزوز، رئيس مكتب العمال والفلاحين، وعمر حورية أمين فرع الحزب.

وأكد الرفيق عزوز أن حمل المسؤولية الوطنية والحزبية ينمّي ارتباط الإنسان بأرضه وانتمائه إلى وطنه وحزبه، والانتخابات واجب وطني يجب تأديته بكل ديمقراطية للحصول على مستقبل أفضل، وليبقى حزب البعث قوياً يعمل لمصلحة الوطن والمواطنين، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية تدل على وعي الرفاق البعثيين وإيمانهم باختيار القيادات الأكفأ في تمثيلهم، مشدّداً على ضرورة التركيز على الشخصية البعثية القادرة على تحمّل المسؤولية وتقديم الأفكار والمقترحات والحلول الاستراتيجية، مبيناً أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب الذي يجسّد تطلعات الجماهير وحزب الطبقة الكادحة والمناضلين الشرفاء، ومن هنا علينا دائماً أن نستذكر أدبياتنا البعثية لمواجهة الفكر الظلامي بفكر تنويري.

وأضاف: لا توجد دولة في العالم صمدت كما صمدت سورية خلال سنوات الحرب، والسبب الأول حكمة السيد الرئيس بشار الأسد وعزيمته وإصراره.

وأشار الرفيق حورية إلى أهمية نجاح الانتخابات عبر اختيار الأكفاء للتصدي للمهام الحزبية والوطنية، وتوفير المزيد من عوامل الصمود والانتصار بما يسهم في إعادة البناء والإعمار، منوّهاً بضرورة تجسيد الممارسة الديمقراطية بموضوعية وشفافية لما لها من انعكاس حقيقي على تفعيل دور القيادات الحزبية.

وفي تصريح لـ “البعث” أكد الرفيق عزام ميلاد عضو قيادة فرع حمص للحزب رئيس مكتب التنظيم أن مؤتمرات الشعب، تؤكّد قدرة البعث على التجدد، لافتاً إلى أن الانتخابات تسير ضمن أجواء من الشفافية والحس العالي بالمسؤولية، وتشهد إقبالاً كبيراً، فعدد المرشحين تجاوز الـ 600 رفيق ورفيقة.

الرفيق إياد ظفرور عضو قيادة فرع حمص رئيس مكتب الإعداد والإعلام والثقافة لفت إلى أن إجراء الانتخابات الحزبية هو تأكيد على التعافي والانتصار والحالة الصحية التي يمر بها الحزب.

حماة

وفي حماة (منير الأحمد) عقدت شعبتا المدينة وصوران مؤتمريهما الانتخابيين، بحضور الرفاق رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور محسن بلال، وأمين فرع الحزب أشرف باشوري والمحافظ محمد الحزوري، وعضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي أميمة سعيد.

وأكد الرفيق بلال أن هذا الاستحقاق واجب وطني وجاء استكمالاً لانتصارات الجيش العربي السوري، وهو رسالة للعالم بأن سورية انتصرت على أعدائها، وهي ماضية في عملية البناء بسواعد أبنائها الشرفاء، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا الاستحقاق في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية يعطي درساً للعالم بأن البعث سوف يبقى شعلة مضيئة ومتجددة وفق توجيهات الأمين العام للحزب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.

اللاذقية

كما عقدت شعب المنطقة الأولى والمدينة الأولى والقرداحة والحفة وجبلة الأولى والمدينة الثالثة مؤتمراتهما الانتخابية، بحضور الرفاق المهندسة هدى الحمصي، رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزي، والدكتور محمد شريتح أمين فرع الحزب والمحافظ إبراهيم خضر السالم وزياد صباغ عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي وأعضاء قيادة الفرع.

وأكدت الرفيقة الحمصي أن الانتخابات تعبير عن قدرة الحزب على تعميق الحياة الديمقراطية التي تترسّخ عبر تجربته النضالية من خلال كوادره المؤمنة بأهدافه والملتزمة بمبادئه للارتقاء المستمر بالعمل الحزبي وبدور الحزب في المجتمع، مؤكدة أن انتصار وطننا، بشعبه الأبي وجيشه الباسل وبتضحيات شهدائه الأبرار وبحكمة وشجاعة قائد الوطن، تضع الرفاق البعثيين أمام مسؤولياتهم وواجباتهم في الارتقاء المستمر بالأداء تعميقاً للدور الريادي والقيادي للحزب، ودعت الرفاق البعثيين إلى التحلي بالشفافية والموضوعية في اختيار الأكفأ والأقدر والأجدر من المرشحين ممن لديهم القدرة على تقديم النموذج الأفضل في أداء الواجب البعثي والوطني، مشيرة إلى أهمية التحلّي بروح الالتزام البعثي من خلال المشاركة الفاعلة والجادّة في الانتخابات، وتكريس الممارسة الديمقراطية داخل التنظيم الحزبي، بما يسهم في تعزيز حضور الحزب ودوره الجوهري والمحوري في المجتمع وبين الناس.

واستعرضت الرفيقة الحمصي الأحداث التي مرت بها سورية خلال الحرب الكونية الظالمة التي شنت عليها، وأشارت إلى أهمية الانضباط والالتزام في العملية الانتخابية لتحقيق المزيد من النجاح والتطوير في العمل الحزبي والارتقاء المستمر به.

وأشار الرفيق أمين فرع اللاذقية إلى الأهمية الكبرى لهذا الاستحقاق الديمقراطي في الحياة الحزبية ولما لهذه الانتخابات من دلالات على حيوية وفاعلية الجهاز الحزبي وقدرته على تحقيق التطوير المستمر في مسيرة العمل الحزبي.

وقد جرت العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والمسؤولية، حيث انتخب الرفاق أعضاء المؤتمرات قيادات الشعب وممثليهم إلى مؤتمر الفرع، وأشرفت الرفيقة الحمصي على عملية الانتخابات وفرز الأصوات، وأثنت على الروح الرفاقية التي سادت أجواء المؤتمرات.

درعا

وفي درعا (دعاء الرفاعي) عقدت شعبتا بصرى والمحاربين القدامى مؤتمريهما الانتخابيين، بحضور الرفاق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع المركزيين وحسين الرفاعي أمين فرع الحزب والمحافظ محمد خالد الهنوس.

وأكد الرفيق الشوفي أهمية المؤتمرات الانتخابية باعتبارها محطة ديمقراطية حقيقية تنبثق من عقيدة البعث، وحقيقة نجسّدها اليوم في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعبّر عن خياراتنا في مرحلة تستحق منا كل الاهتمام، مشيراً إلى أهمية دور البعثيين في المرحلة القادمة لتماسهم المباشر مع الجماهير، وضرورة اختيار الأفضل لأداء المهام المطلوبة، واستقطاب الجماهير لصفوف الحزب من خلال تفعيل الانتخابات الحزبية، والالتزام بالتعليمات الواردة من القيادة المركزية، لافتاً إلى أهمية العملية الانتخابية خلال هذه المرحلة لاختيار كوادر فاعلة تعمل لمصلحة الوطن والمواطن وتطوير العمل الحزبي.

كما أشار إلى انتصارات الجيش العربي السوري، الذي سطّر أروع ملاحم البطولة، والتي يجب مقابلتها بتعزيز دور الحزب في خدمة المواطن، وأكد أن الضباط المتقاعدين والمحاربين القدماء كانوا وما زالوا يقدّمون خبراتهم في الوقوف إلى جانب الوطن، ولبوا النداء، وقدّموا عمرهم في سبيل خدمته وصون وحدته، مؤكداً أن مشاركتهم في الانتخابات دليل صمود وإرادة حية في استمرارية الدفاع عن الوطن والذود عنه.

طرطوس

وفي طرطوس (محمد محمود)، عقدت شعبة برمانة المشايخ مؤتمرها الانتخابي، في المركز الثقافي في الشيخ بدر، بحضور الرفاق رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور مهدي دخل الله ومحمد حبيب حسين أمين فرع الحزب وأعضاء قيادة الفرع.

ووسط أجواء من المنافسة لاختيار الأكفأ تنافس 37 مرشحاً ومرشحة لانتخابات قيادة الشعبة والمتممين.

جامعة حلب

وفي حلب (معن الغادري) اختتمت في فرع الجامعة انتخابات الشعب الحزبية، حيث عقدت شعب الشهيد أحمد العزاوي ومحمود تسابحجي والأخضر العربي وعدنان المالكي ومحمد وليد ملقي مؤتمراتها الانتخابية لاختيار قيادات الشعب والرفاق المتتمين لمؤتمر الفرع، وذلك بحضور الرفيق عمار السباعي، رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، والرفيق الدكتور إبراهيم الحديد أمين فرع الجامعة.

وأكد الرفيق السباعي أن هذه الانتخابات تدلل على حيوية الحزب وتفاعله مع جماهيره، كما تشكّل لبنة وقاعدة صلبة للعمل الحزبي من خلال الممارسة الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية الكفوءة والقادرة على تحمّل المسؤولية وبناء الوطن، ودعا إلى ترجمة توجيهات الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد إلى عمل دؤوب وممارسة وسلوك يومي، وبما يحقق أهداف حزبنا العظيم وتطلعات الجماهير، مبيناً أن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب منا جميعاً شحذ الهمم وتوظيف الطاقات في خدمة مشروع التنمية، داعياً إلى اختيار الأكفأ والأجدر على تحمّل المسؤولية. ونوّه الرفيق السباعي بأهمية انتصارات الجيش العربي السوري على مساحة الوطن والتي أسقطت كل المشاريع التآمرية ضد وطننا وشعبنا، مؤكداً أن معركة الكرامة والشرف مستمرة حتى تطهير كامل تراب سورية من الإرهاب واستعادة كل شبر مغتصب، وأضاف: إن إجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي اليوم، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، هو رسالة للعالم أجمع، مفادها أن سورية تنهض من جديد وأن البعث سوف يبقى شعلة متقدة ومتجدّدة.

يشار إلى أن انتخابات الشعب الحزبية في فرع المدينة للحزب ستبدأ اليوم الاثنين، وتستمر لغاية التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

إدلب

وفي إدلب (يحيى بزي) عقدت قيادة الفرع عدة اجتماعات تنظيمية مع قيادات الفرق والشعب الحزبية لشرح القرار 150 الصادر عن القيادة المركزية المتضمن شروط الترشّح لانتخابات الشعب الحزبية والمتممين لمؤتمر الفرع، وتركّزت المداخلات على ضرورة اختيار الكفاءات القادرة على تحمّل المسؤولية والتي لها حضورها وتأثيرها الاجتماعي والحزبي بالإضافة للتأكيد على تمثيل العنصرين النسائي والشبابي.

يذكر أن الشعب الحزبية في فرع إدلب أنهت استعداداتها لعقد المؤتمرات، حيث بلغ عدد المرشحين في شعبة أريحا 38 وجسر الشغور 36 والمدينة 32 وكفرتخاريم 27 والمنطقة 22 وخان شيخون 21 وسراقب 21 ومعرة النعمان 20 وسلقين 20 وحارم 20.

السويداء

وفي السويداء (رفعت الديك) عقدت قيادة فرع السويداء لقاءً تنظيمياً مع قيادات الشعب الحزبية وأمناء الفرق تحضيراً لمؤتمرات الشعب الانتخابية وشرح مضمون قرار الانتخابات، وأكد الرفيق أمين فرع الحزب فوزات شقير ضرورة التقيد بقرار القيادة المركزية المتضمن شروط الانتخابات، مؤكداً أهمية الانضباط والالتزام في العملية الانتخابية لتحقيق المزيد من النجاح والتطوير في العمل الحزبي، متمنياً التوفيق والنجاح لكل الرفاق المرشحين المقبلين على الاستحقاق الانتخابي الحزبي.

رئيس مكتب التنظيم الفرعي الرفيق خالد كرباج بيّن أهمية الانتخابات الحزبية، وضرورة تجسيد الممارسة الديمقراطية للانتخابات بموضوعية وشفافية.