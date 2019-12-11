اللجنة القضائية في “النواب الأمريكي”: ترامب أساء استخدام السلطة وأعاق عمل الكونغرس

في آخر السجالات الحاصلة في مجلس النواب الأمريكي حول الإجراءات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت اللجنة القضائية البرلمانية في المجلس أمس، تقديم تهمتين لمحاكمة ترامب برلمانياً. وجاء هذا الإعلان، خلال مؤتمر صحفي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ورؤساء اللجان القضائية، لإعلان لائحة الاتهام والخطوات التالية في محاكمة الرئيس الأمريكي نيابياً، وشملت الاتهامات إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس.

وكان ترامب قال الشهر الفائت: إنه يريد محاكمة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في محاولة منه لإظهار الصراع على أنه جمهوري – ديمقراطي، بينما هو في الحقيقة صراع دستوري محض.

ويتمحور التحقيق الرامي إلى عزل ترامب حول مكالمة هاتفية تمّت بينه والرئيس الأوكراني الصيف الماضي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إثبات أن ترامب ربط تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار بحصوله على تعهّد منها بفتح تحقيق مع جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، وابنه هانتر الذي شغل سابقاً منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطية أوكرانية.

من جهته، وصف ترامب الاتهامات بأنها “مثيرة للسخرية وباطلة”، حسب تعبيره، وقال عبر “تويتر”: إن اتهامه من رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر بـ”الضغط على أوكرانيا كي تتدخل في انتخابات عام 2020 أمر مثير للسخرية وخاصة أنه يعلم أن هذا غير صحيح”!.

وكان نادلر قد أكد في بيان أن ترامب “أساء استخدام السلطة.. والدستور لا ينصّ إلا على إجراء واحد لمكافحة مثل هذه الأفعال وهو العزل.. لا أحد في أمريكا فوق القانون حتى الرئيس”.

وأشار ترامب إلى أن “كلاً من رئيس أوكرانيا ووزير خارجيتها أكدا مراراً أنه لم يكن هناك أي ضغط”، متهماً رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب والنواب الديمقراطيين بأنهم “يعرفون حقيقة الأمر، لكنهم يرفضون الاعتراف بالواقع”.

وكان النائب الديمقراطي دان غولدمان، عضو لجنة التحقيق في عزل ترامب، أكد في وقت سابق أن ممارسات الأخير في “الخداع للفوز في الانتخابات تشكّل خطراً محدقاً على الأمن القومي الأمريكي”، وقال المستشار في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: إن جهود ترامب المستمرة لإكراه دولة أجنبية لمساعدته على الغش للفوز في الانتخابات تشكّل خطراً واضحاً وحاضراً على انتخاباتنا الحرة والنزيهة وعلى أمننا القومي، وتابع: منذ بدء التحقيق لم يبدِ الرئيس أي ندم أو اعترف بأن طلبه لتدخل دولة أجنبية في انتخاباتنا هو خطأ، مضيفاً: إن ترامب لم يتوقف عن سعيه للضغط على أوكرانيا، ولا يزال هو وعملاؤه يسعون إلى تدخل هذا البلد في الانتخابات متسبّباً بتهديد خطير لأمننا القومي.

يذكر أن استطلاعاً جديداً للرأي، أجرته صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة إن بي سي الأمريكيتان، أظهر مؤخراً أن أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون التحقيقات الرامية إلى عزل ترامب.

يشار إلى أن اللجنة القضائية نشرت أول تقرير في موضوع العزل عام 1974 أثناء التحقيق الهادف لعزل الرئيس ريتشارد نيكسون، كما أصدرت نسخة تالية محدثة من التقرير في عام 1998 على خلفية إطلاق مجلس النواب تحقيقاً في إمكانية عزل الرئيس بيل كلينتون.