بتكليف من الرئيس الأسد.. صباغ يعزي بوفاة عضو مجلس الشعب جورجينا رزق

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد، قدّم رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، أمس، التعازي لأسرة عضو مجلس الشعب جورجينا يوسف رزق في مدينة النبك بريف دمشق، والتي وافتها المنية منذ يومين إثر حادث سير.

ونقل صباغ خالص تعازي ومواساة الرئيس الأسد لأسرة الفقيدة، التي عرفت بانتمائها الوطني، ونشاطها الدؤوب تحت قبة المجلس، وقيامها بكل المهام التي أوكلت إليها لخدمة أبناء وطنها ومجتمعها.

وأعرب ذوو الفقيدة وأسرتها عن شكرهم وتقديرهم للفتة الكريمة من الرئيس الأسد، وكل من قدّم العزاء بفقيدتهم الراحلة والتي كان لها عظيم الأثر في مواساتهم بمصابهم الأليم.‏

شارك في تقديم التعازي الرفيق عضو القيادة المركزية للحزب د. محسن بلال، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، والرفيق أمين فرع ريف دمشق للحزب وحشد من أهالي مدينة النبك والقلمون.‏

والفقيدة جورجينا يوسف رزق عضو مجلس الشعب عن محافظة ريف دمشق للدور التشريعي 2016-2020 وأمينة شعبة المجلس للحزب، مواليد ريف دمشق 1977.