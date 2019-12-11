بحضور أعضاء القيادة المركزية.. اختتام مؤتمرات الشعب الحزبية في دمشق ودرعا واللاذقية

محافظات- البعث:

بحضور الرفيق الأمين العام المساعد للحزب وأعضاء القيادة المركزية للحزب، تابعت الشعب الحزبية في المحافظات عقد مؤتمراتها الانتخابية، لاختيار قياداتها والأعضاء المتممين لمؤتمرات الفروع، فيما اختتمت تلك المؤتمرات في دمشق ودرعا واللاذقية.

ففي دمشق (بسام عمار) اختتمت الشعب الحزبية مؤتمراتها الانتخابية، حيث عقدت شعبتا الخدمات الأولى والمدينة الثانية مؤتمريهما، بحضور الرفيق الأمين العام المساعد المهندس هلال الهلال، والذي اطلع على الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وأوراق الاقتراع، وتطابقها مع تعليمات القيادة، ناقلاً لأعضاء المؤتمر تحيات الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم، مشيراً إلى أن الانتخابات تمّت بأجواء من الإيجابية والحرية والشفافية والانضباط العالي والروح الرفاقية والسلوكية البعثية، وعكست عمق الانتماء الوطني والإحساس العالي بالمسؤولية، وأكدت غنى المؤسسات الحزبية بالكوادر المؤهّلة والمدرّبة والقادرة على تحمّل المسؤوليات والراغبة في العمل، منوّهاً بأهمية الحالة التفاعلية بين القيادة والقواعد، والتي انعكست من خلال الإقبال الكبير على الترشيح والانتخاب، لافتاً إلى أهمية تواجد الشباب في مراكز القيادة، واندفاعهم للترشّح ما يؤكّد رغبتهم بتحمّل المسؤوليات.

وفي طرطوس (لؤي تفاحة- دارين حسن) عقدت شعبتا مشتى الحلو بصافيتا والمدينة الأولى مؤتمريهما الانتخابيين، بحضور وإشراف الرفيق د. مهدي دخل الله رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام، وسط إقبال كبير على الترشّح والانتخاب، وفي أجواء من الديمقراطية والشفافية والمنافسة الشريفة لاختيار الأكفأ، وقد تنافس 47 مرشحاً ومرشحة في انتخابات شعبة المشتى، ووصل عدد الناخبين إلى 170 ناخباً وناخبة، واستمرت العملية الانتخابية والفرز لعدة ساعات، فيما بلغ عدد المرشحين لانتخابات قيادة شعبة المدينة الأولى والمتممين51 مرشحاً ومرشحة، ووصل عدد الناخبين إلى 256 ناخباً وناخبة.

وأكد الرفيق رئيس المكتب الاقتصادي والعمال الفرعي أهمية التجربة والممارسة الديمقراطية التي تجسّد مستوى وعي رفاقنا البعثيين، وحرصهم على ممارسة دورهم القيادي على مستوى الشعب الحزبية، وحرص القيادة المركزية على تحفيز القواعد الحزبية للعب دورها، وتعزيز حضور المرأة، لما له من مكانة في تاريخ الحزب النضالي، وهذا كان لافتاً من خلال حصول المرأة على المركز الأول في خمس شعب، وهي: برمانة المشايخ والمنطقة الأولى والشيخ بدر والدريكيش، من أصل ثماني شعب جرت فيها الانتخابات، الأمر الذي يبيّن الحرص على ممارسة المرأة لدورها الفاعل في الحياة الحزبية.

حضر المؤتمرين د. محمد حبيب حسين أمين فرع طرطوس للحزب.

اللاذقية

وفي اللاذقية (مروان حويجة) اختتمت الشعب الحزبية مؤتمراتها الانتخابية، حيث عقدت شعبتا المنطقة الثانية والمحاربين القدامى مؤتمريهما الانتخابيين، في دار الأسد للثقافة وصالة الباسل في شعبة المدينة الثالثة، بحضور الرفيقة المهندسة هدى الحمصي، رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزي، التي أكدت أن الانتخابات محطات مفصلية في الحياة الحزبية، مشيرة إلى أن لهذه الانتخابات دلالات على حيوية وفاعلية الجهاز الحزبي، وقدرته على تحقيق التطوير المستمر في مسيرة العمل الحزبي، من خلال تجديد طاقات الكادر الحزبي، وتمكينها وتوظيفها بالشكل الصحيح، واختيار قيادات قادرة على تحمّل مسؤولياتها وأداء واجباتها بكفاءة عالية.

وركّزت الرفيقة الحمصي على أهمية اختيار الكفاءات الشابة، مع الحرص الكبير على وجود العنصر النسائي، بما يحقق التكاملية والتشاركية، وبالتالي تطوير العمل الحزبي والارتقاء به، ولفتت إلى ضرورة العمل بجد وتفان، والتعاطي بمسؤولية مع الانتخابات لنجسّد معاً عقيدتنا البعثية بأبهى صورها، ولنرسل رسالةً بأننا في الحزب ماضون بكل ثقة وإرادة، خلف القيادة الحكيمة لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، في مسيرة التطوير، وحاملون لراية البعث لنبقيها عاليةً خفاقة، وأكدت أن الانتخابات هي دليل ساطع على تعافي سورية من آثار الحرب الكونية الظالمة.وأكدت الرفيقة الحمصي أن الانتخابات تعكس إرادة الرفاق البعثيين في تجسيد الانتماء الراسخ لجذور البعث، فكراً وممارسة، عبر الحرص الشديد على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، واختيار كوادر قيادية قاعدية كفوءة وجديرة بتحمّل المسؤوليات وأداء الواجب بما يدعم مسيرة العمل الحزبي وتعميقه في المحيط المجتمعي بروح عالية من الالتزام والمسؤولية البعثية والوطنية.

وأشرفت الرفيقة الحمصي على عملية الانتخابات وفرز الأصوات، وأثنت على الروح الرفاقية التي تحلّى بها الرفاق أعضاء المؤتمرين.

من جهته أكد الرفيق محمد شريتح أمين فرع اللاذقية للحزب أن هذا الاستحقاق البعثي الوطني يعبّر عن إرادة الجهاز الحزبي في تطوير العمل الحزبي.

حضر المؤتمرين الرفاق محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم وزياد صباغ عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي.

إدلب

وفي إدلب (يحيى بزي) عقدت شعبتا المدينة والمنطقة مؤتمريهما الانتخابيين، في صالة فرع حماة للحزب، وذلك بحضور الرفيق د. محسن بلال، رئيس مكتب التعليم العالي المركزي، الذي تحدّث عن أهمية تمثيل الشباب والمرأة في القيادات الحزبية ودمجهم بالحياة السياسية، وأشار إلى أهمية الانتخابات كونها محطة هامة تجسّد الديمقراطية والشفافية في حياة الحزب، ونوّه بضرورة انتخاب الأكفأ للمرحلة القادمة.

ونوّه الرفيق بلال بضرورة مضاعفة الجهد والعمل خلال المرحلة القادمة، وأن تكون قيادات الفرق والشعب على قدر عال من المسؤولية الحزبية والمجتمعية، مشيراً إلى أهمية التركيز على الرفيق البعثي القدوة في الأعمال والسلوكيات اليومية، مبيناً أن القيادة تجري باستمرار تقييماً لآليات العمل ونتائج القرارات المتخذة على مختلف الصعد.

حضر المؤتمرين الرفاق أمين فرع إدلب محمد عمر الكشتو وعضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي أميمة الطاهر ومحافظ إدلب المكلف م. فادي سعدون.

يذكر أن عدد الرفاق الذين ترشّحوا في انتخابات شعبة المدينة بلغ 29 رفيقاً ورفيقة، وفي شعبة المنطقة 21 رفيقاً ورفيقة.

درعا

وفي درعا (دعاء الرفاعي) اختتمت الشعب الحزبية عقد مؤتمراتها الانتخابية، حيث عقدت شعبة الصنمين مؤتمرها الانتخابي، بإشراف الرفيق ياسر الشوفي، رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي، وحضور الرفيق حسين الرفاعي أمين فرع درعا للحزب، والرفيق محمد خالد الهنوس محافظ درعا.

وأكد الرفيق الشوفي أن المؤتمرات الانتخابية هي محطة من محطات تطوير العمل الحزبي، وعلى الجميع العمل معاً في مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أهمية هذه الانتخابات داخل المؤسسة الحزبية، والتي تثبت مدى قوة حزب البعث وتماسكه، وخاصة في هذه المرحلة المفصلية، والتي تتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية، وبروح تسودها الشفافية والنزاهة بعيداً عن العصبية والتكتلات، وبيّن أهمية التركيز على العنصر الشبابي، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الوطن والدفاع عنه، وضرورة الاعتماد على طاقاته، وتفعيل دوره بشكل أكبر، وأن تكون الأولوية لهذا الجيل في تبوء المناصب القيادية، إيماناً بأن هذه الطاقات تشكّل أمل الحاضر بالمستقبل.

حلب

وفي حلب (معن الغادري) عقدت شعبة السفيرة مؤتمرها الانتخابي، في مقر الشعبة في ريف حلب الشرقي، بحضور الرفيق عمار السباعي، رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، والذي أكد أهمية الانتخابات الحزبية في هذه المرحلة، مشيراً إلى أنها محطة ديمقراطية يتمّ فيها اختيار قيادات حزبية قادرة على العطاء والتجديد، مبيناً أن حزب البعث كان ولا يزال حزب الجماهير، ويعوّل عليه أبناء الوطن، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تحتاج لتضافر جهود الجميع.

وقدّم الرفيق رئيس المكتب الاقتصادي المركزي عرضاً لأبرز الأحداث والمستجدات على الساحتين الداخلية والدولية، مبيناً أن الجيش العربي السوري يخوض معارك الشرف والكرامة، ويحقق الانتصارات على مساحة الوطن، مشيراً إلى أن المعركة مستمرة حتى تطهير كل شبر من أرض الوطن من الإرهاب واستعادة أراضينا المغتصبة.

من جانبه أشار الرفيق أمين فرع حلب للحزب فاضل نجار إلى أن المؤتمرات الانتخابية حالة صحية يتمّ من خلالها اختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية والعطاء في المرحلة القادمة، والتي تتطلّب زج كل الطاقات وتوظيفها في خدمة مشروع إعادة الإعمار والبناء، معوّلاً على دور الشباب في عملية النهوض.