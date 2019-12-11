ناشئات سلتنا بطلاً لغرب آسيا

دمشق- عماد درويش:

حقق منتخبنا الوطني للناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة بطولة غرب آسيا بعد فوزه في المباراة الأخيرة على منتخب لبنان بنتيجة (57-49) في البطولة التي اختتمت منافساتها أمس في صالة الفيحاء بالعاصمة دمشق.

ليس المهم الفوز بالبطولة خاصة وأن المشاركة فيها لم تكن كبيرة، حيث شملت على منتخبات العراق ولبنان وسورية، لكن الحدث تمثّل بعودة سورية لاستضافة البطولات الدولية، حيث نجحت جهود اتحاد السلة واتحاد غرب آسيا بإقناع الاتحاد الآسيوي والدولي بإمكانية سورية استضافة النشاطات والبطولات الدولية، وهذا بحد ذاته مكسب للبلد الذي عاد إليها الأمن والأمان. وعودة إلى المباراة فقد حفلت بالكثير من اللمحات الفنية، ونجح من خلالها منتخبنا من اللعب بروح عالية، وحوّل تأخره بنهاية النصف الأول من المباراة بفارق 5 نقاط (25-30) إلى فوز صريح وقوي في نهاية المباراة، وكان منتخبنا كان قد فاز في مباراة الافتتاح على منتخب العراق بنتيجة (60-16)، وهذا اللقب هو الأول لسلتنا الأنثوية على صعيد غرب آسيا.

الوفود المشاركة بالبطولة أبدت ارتياحها لحسن الاستضافة من قبل اتحاد كرة السلة والقائمين على الرياضة السورية.