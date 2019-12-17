بحضور أعضاء القيادة المركزية.. الشعب الحزبية في حماة والحسكة وطرطوس تختتم مؤتمراتها

محافظات- البعث:

تابعت الشعب الحزبية في فروع الحزب في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها الانتخابية، لاختيار قياداتها الجديدة وممثليها إلى مؤتمرات الفروع، وسط إقبال شديد على الترشح والانتخاب من مختلف الفئات العمرية والوظيفية والمهنية، بحضور الرفاق الأمين العام المساعد للحزب المهندس هلال الهلال وأعضاء القيادة المركزية.

ففي ريف دمشق (علي حسون) عقدت شعبة قطنا مؤتمرها الانتخابي، بحضور الرفيق الهلال، الذي شدّد على ضرورة اختيار الشخصيات ذات الكفاءة القادرة على تحمّل المسؤولية بعيداً عن الأمراض المجتمعية.

وفي إطار التجربة الديمقراطية في الحزب والمنظمات، افتتح الرفيق الهلال مؤتمر فرع دمشق للاتحاد الرياضي، منوّهاً بالتجربة الديمقراطية التي تجري على صعيد الأندية الرياضية واللجان التنفيذية في الاتحاد.

وبلغ عدد المنتخبين 564 عضواً، وعدد المرشحين 55 رفيقاً ورفيقة.

وفي حمص عقدت شعبة التربية بفرع حمص للحزب والشعبة الحزبية الثالثة بفرع جامعة البعث مؤتمريهما الانتخابيين، بحضور وإشراف الرفيق محمد شعبان عزوز، رئيس مكتب العمال والفلاحين المركزي، والذي بيّن أننا نخوض المرحلة الثانية من الانتخابات على مستوى الجهاز الحزبي بعد أن تمّ إنجاز انتخابات الفرق الحزبية التي نسعى لأن تكون أكثر نضوجاً وإيجابية، من خلال اختيار الرفاق القادرين على قيادة الحزب في المرحلة القادمة، بعيداً عن العاطفة والمحسوبيات والعلاقات الشخصية، وهي أمانة ومسؤولية كوادر الحزب لأعضاء المؤتمرات، فالأمر متروك لهم لاختيار من يرونه مناسباً في المرحلة القادمة.

حضر المؤتمرين الرفيقان عمر حورية وفائق شدود أمينا فرعي حمص وجامعة البعث والدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث.

حماة

وفي حماة (غازي الأحمد- منير الأحمد) اختتمت الشعب الحزبية في فرع حماة مؤتمراتها الانتخابية، مع عقد شعب العمال والسلمية والمحاربين القدماء مؤتمراتهما الانتخابية، ‎بحضور الرفيق د. محسن بلال، رئيس مكتب التعليم العالي، والذي أكد أن وجودنا في هذه المؤتمرات يؤكد هويتنا التي اخترناها بأن نكون بعثيين، وهو ما يجعلنا مطالبين بأن نتحلى بأخلاق البعث التي تؤكد على القيم النبيلة، والابتعاد عن الأمور الصغيرة، والتركيز على أهدافنا الكبرى في بناء الوطن بكل مقوماته، وأن يسود الحب والوئام والتسامح بين الرفاق البعثيين، وشدّد على ضرورة التحلي بالثقة وخاصة فيما يتعلق باختيار رفاقنا الذين سيقومون بواجبهم في المرحلة القادمة، وأن ندعمهم ونساهم في عملية البناء التي تحتاج إلى تضافر الجهود.

وأضاف الرفيق بلال: إن سورية تخطت أصعب المراحل وأحلك الظروف بانتصارها على الإرهاب وإفشالها للمؤامرات التي تحاك ضدها بفضل صمود الشعب وتضحيات أبطال جيشنا العربي السوري، مبيناً: إننا نخوض معركة البناء والإعمار، وتشكّل الطبقة العاملة الركيزة الأهم والأقوى في هذا المشروع الوطني الذي بدأ عملاً دؤوباً في مختلف المفاصل وعلى كل المستويات لبناء سورية المتجددة.

وأكد الرفيق أمين فرع الحزب أشرف باشوري أهمية الانتخابات والأجواء الإيجابية التي تخللتها في الشعب الحزبية، داعياً إلى تمثيل الشباب والمرأة، وأهمية وصول الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية.

حضر المؤتمرات عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية أميمة سعيد ومحافظ حماة محمد الحزوري.

طرطوس

وفي طرطوس اختتمت الشعب الحزبية عقد مؤتمراتها الانتخابية، حيث عقد المؤتمران الانتخابيان لشعبتي التعليم العالي والمدينة الثانية، بحضور الرفيق الدكتور مهدي دخل الله، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام، وذلك بالمركز الثقافي العربي في طرطوس.

حضر المؤتمرين الرفيق أمين فرع طرطوس للحزب د. محمد حبيب حسين.

الحسكة

وفي الحسكة (إسماعيل مطر) اختتمت الشعب الحزبية عقد مؤتمراتها الانتخابية، حيث عقدت شعبتا المالكية والقامشلي مؤتمريهما الانتخابيين، بحضور الرفيق ياسر الشوفي، رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع المركزيين، وبلغ عدد أعضاء مؤتمر شعبة المالكية 200 رفيقاً ورفيقة وعدد المرشحين 37 وعدد أعضاء مؤتمر شعبة مدينة القامشلي 188 رفيقاً ورفيقة وعدد الرفاق المرشحين 41.

وأكد الرفيق الشوفي أن الانتخابات حالة حضارية في حياة الحزب، وقد جرت وسط تنافس بين الرفاق المرشحين، وشفافية من خلال الرفاق الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار رفاق يتمايزون عن غيرهم بالمواصفات المهنية والنضالية والكفاءة والتركيز على عنصري الشباب والمرأة، وأشار إلى أهمية عودة الأمان والاستقرار إلى مناطق المحافظة وتحريرها من الإرهاب، مؤكداً أن سورية ستنتصر على الارهاب بفضل القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد وجيشنا وشعبنا الذي قاوم التنظيمات الإرهابية وهو مصمم على دحرها من كل شبر في سورية.

وأكد الرفيق الشوفي أن سورية لكل السوريين ومن كل المكوّنات والأديان والقوميات، مبيناً أن الأنظمة الداعمة للإرهاب وفي مقدمتها نظام أردوغان لا تنجح في أهدافها العدوانية، وستأتي تلك اللحظة التي تغادر سورية على وقع بطولات جيشنا، وأوضح أن منطقة الجزيرة ستبقى جزيرة فيها الخير والعطاء والنماء، وستكون مقبرة لكل من يحاول الاقتراب من تراب الوطن، وأننا نحني هاماتنا أمام جيشنا بجنوده وضباطه وتشكيلاته في الخطوط الأمامية وفي جبهات القتال وهم يقارعون الإعداء على امتداد ساحة الوطن.

ولفت إلى أن دور الكوادر الحزبية التي سوف يتم اختيارها من خلال هذه الانتخابات، لأنهم سيقودون العمل السياسي والعقائدي خلال المرحلة القادمة، مؤكداً ضرورة ترجمة بنود النظام الداخلي والادبيات الحزبية.

حضر أعمال المؤتمرات الانتخابية الرفاق تركي حسن أمين فرع الحزب وجايز الموسى محافظ الحسكة.

حلب

وفي حلب (معن الغادري) عقدت شعبتا الموظفين وجرابلس مؤتمريهما الانتخابيين، بحضور الرفيق عمار السباعي، رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، وسط إقبال لافت على الترشح والانتخاب.

وأكد الرفيق السباعي أهمية الانتخابات كونها محطة ديمقراطية يتم من خلالها ممارسة حق الانتخاب والذي يعد ضرورة لضخ دماء جديدة في قيادات الحزب لكي يبقى رائداً في جميع المجالات والميادين.

وأوضح أن المرحلة القادمة تحتاج بذل المزيد من الجهد والمساهمة في عملية البناء والاعمار وهذا يقع على عاتق كوادر الحزب التي وقفت منذ اليوم الأول في خندق واحد مع الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب.

وأكد أمين الفرع فاضل نجار على اختيار الأكفأ والأقدر على خدمة الحزب والوطن، وخاصة ممن صمدوا خلال هذه الحرب وكانوا خير عون إلى جانب جيشنا الباسل في حربه على الإرهاب.

حضر أعمال المؤتمرين الرفيق عضو لجنة الرقابة والتفتيش زياد صباغ.

درعا

وفي درعا (دعاء الرفاعي) عقدت شعبة القنيطرة مؤتمرها الانتخابي، بحضور الرفيقة هدى الحمصي، رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، مؤكدة على وجوب مقابلة الانتصارات التي يسطرها الجيش العربي السوري بتعزيز دور الحزب في خدمة المواطن.

وأشارت إلى أن كل قوى العالم حاولت تفتيت وحدة السوريين لكنها لم تستطع، وكل ما فعلته هو تدمير جزء من البنى التحتية لكنهم فشلوا بتدمير الإرادة السورية وذلك بفضل حكمة القائد العظيم الذي انتصر على كل قوى الشر والظلام ممثلة بالتحالف الرجعي العربي الصهيوأطلسي العثماني الجديد.

وأكدت على أهمية هذه الانتخابات التي تأتي في مرحلة هامة، المعني الأول والأخير فيها هو المواطن.

وأشارت إلى دور الانتخابات في رفد القيادات القاعدية بالكفاءات والطاقات الشبابية، موضحة أن قيادة الحزب وفرت كل الدعم المطلوب والمناخات المناسبة لإنجاح هذا الانتخابات، داعية الرفاق البعثيين إلى اختيار الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية للنهوض والارتقاء بالأداء الحزبي والوطني.